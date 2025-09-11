«Аэрофлот» полетит из Краснодара в Египет и еще три страны

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит из открытого 11 сентября аэропорта Краснодара полеты по внутренним и международным маршрутам. Со второй декады сентября перевозчик начнет летать в Ереван, а с начала октября – возить пассажиров в Дубай (аэропорт Аль-Мактум). С середины октября заявлены также рейсы в Стамбул.

© tourdom.ru

По данным источника редакции TourDom.ru, откроется и авиасообщение с курортами Египта – уже на первой неделе октября в расписании «Аэрофлота» появятся рейсы из Краснодара в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Вылеты на каждый из курортов Красного моря запланированы с периодичностью 2 раза в неделю.

Открытие аэропорта Краснодара после более чем трехлетней паузы – долгожданное событие. С появлением рейсов из Пашковского начнут летать по РФ и за границу не только туристы из Краснодарского края, где проживает 5,8 млн человек, но и жители соседних регионов.

До Краснодара удобно добираться из Ростова-на-Дону, Крыма, других областей ЮФО. Например, Анапа и Новороссийск находится от него в 2–3 часах езды на машине, Ростов-на-Дону – в 4. «Жители Ростова теперь будут вылетать на отдых не из Минвод, Ставрополя и Сочи, а из Краснодара, – уверен руководитель сети турагентств “Розовый слон” Алексан Мкртчян. – К тому же Пашковский – международный в отличие от недавно открытого Геленджика».

В то же время с открытием аэропорта жители других регионов получат удобные маршруты на черноморские курорты. «Анапа и Крым станут более доступными в условиях неработающих аэропортов», – отметили в «Интуристе». В частности, сократится время в пути до популярного детского курорта: из Краснодара до Анапы можно доехать на «Ласточке» за 3 часа.