Премиальный отель в Турции провел работу над ошибками

Открытие премиального Ethno Belek 5* в мае прошлого года вызвало противоречивую реакцию у отдыхающих. Многие жаловались на «лысую», неозелененную территорию, уровень сервиса и скудную анимацию. Под конец второго сезона работы редакция «ТурДома» решила изучить мнения туристов на TripAdvisor и других популярных сайтах отзывов – как оказалось, многое исправлено.

Спустя год после открытия Etho Belek ландшафт стал радовать больше. Территория выглядит ухоженной – от дорожек до деревьев и кустов, есть много фотогеничных локаций, хвалят виды из номеров (особенно на закаты), а по прогнозам одного из комментаторов, «через пару лет здесь будет настоящий парк». Замечания по поводу развлечений в 2025 году также не остались без внимания администрации отеля – видно, что критику учли. «Хороший аквапарк, проводятся шоу и дискотека», «интересные вечерние программы в амфитеатре, детский клуб с разнообразной программой», «днем играют кавер-группы в ресторане у пляжа».

Работа персональных ассистентов стала лучше. Отдыхающие в этом сезоне благодарят их за оперативные ответы и помощь с бронированием и решением всех возникающих вопросов, причем все это можно сделать в мессенджере.

Сравнив оценки за прошлый и нынешний весенне-летний период в Booking, TripAdvisor и TopHotels, можно проследить позитивную тенденцию: рейтинг в 2025 году стал выше, а те туристы, которые посетили отель повторно, были «приятно шокированы глобальными изменениями» от территории до сервиса.

Директор Ethno по продажам и маркетингу в РФ и странах СНГ Адем Чичек в беседе с нашим корреспондентом подтвердил, что в этом году территория отеля улучшилась, так как зимой его закрывали на ремонт и благоустройству уделили внимание. Появились новые этноэкспозиции, открылся ночной клуб на пляже под открытым небом, а также велись технические работы в самом здании. Этой зимой отель также будет закрыт на доработку, однако глобальных внешних изменений не предусмотрено.

