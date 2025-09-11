Туристам назвали бюджет зимнего путешествия в Таиланд

Россиянам назвали стоимость туров на зимнее путешествие в Таиланд. Об этом пишет «АБН24»

. Туристам, планирующим зимний отдых в государстве Юго-Восточной Азии, следует заложить в бюджет не менее 150 тысяч рублей на двоих.

По данным Ассоциации туроператоров России, жители Иркутска могут рассчитывать на наиболее экономичный вариант путешествия. Цены на туры продолжительностью 11–12 дней с вылетом из Красноярска стартуют от 177 тысяч рублей, а из Хабаровска — от 187 тысяч рублей. Поездка на двоих из Новосибирска обойдется минимум в 194 тысячи рублей, а из Екатеринбурга — в 199 тысяч рублей.

Самый дорогой зимний отдых в Таиланде ожидает тех, кто вылетает из Санкт-Петербурга: стоимость тура начинается от 215 тысяч рублей. Путешествие из Казани обойдется в 211 тысяч рублей, а жители Москвы заплатят за путевку 204 тысячи.

Ранее «Ямал 1» писал, что россияне смогут находиться в Китае без визы до 30 дней. Нововведение будет действовать с 15 сентября 2025 года до 14 сентября 2026 года.

