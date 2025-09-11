Три лучших места в Грузии для путешествия: видео
Грузия – страна, которая покоряет с первого взгляда. Она компактная, но невероятно разнообразная, и каждая ее часть подарит свой особенный опыт.
Кахетия
Родина грузинского вина и художника Нико Пиросмани. Это идеальное место для дегустаций на винодельнях, прогулок по древним городкам и ужинов в семейных ресторанах с аутентичной кухней.
Тбилиси
Столица страны. Здесь старинные улочки Старого города и серные бани соседствуют с современной архитектурой и модными кафе.
Сванетия
Горный регион, любимый европейскими туристами. Здесь можно кататься на лошадях, гулять по горам и увидеть средневековые башни, внесенные в список объектов ЮНЕСКО.
Подробнее об этих местах рассказала в своем видео блогер @dianazagran.