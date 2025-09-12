Аналитики выяснили, какие направления выбирали россияне для отдыха

«Ингосстрах» проанализировал более 6000 страховых случаев, связанных с летним отдыхом россиян. Исследование показало, что внутренний туризм и поездки в Азию набирают популярность, но Турция по-прежнему остаётся лидером.

По итогам 2025 года Турция заняла первое место среди туристических направлений с долей в 66%. Египет сохранил второе место с 12%, оставаясь привычным выбором для российских туристов. Вьетнам вошёл в тройку лидеров с 6%, активно развиваясь. Замыкают пятёрку ОАЭ и Таиланд с 5% и 3% соответственно.

Анализ страховых обращений подтвердил популярность этих направлений. Из 6000 случаев почти 4000 связано с Турцией. Египет занял второе место с 400 обращениями. Внутренний туризм также растёт: почти 400 страховых случаев зафиксировано среди путешествующих по России. Вьетнам и Таиланд показали 350 и почти 300 обращений соответственно.

Традиционные причины обращений — аллергические реакции, желудочно-кишечные инфекции и травмы. Но встречаются и необычные случаи. Например, в России клиент получил укус крысы. В горных районах ближнего зарубежья туристы столкнулись с серьёзными травмами: в Кыргызстане турист упал из-за рюкзака, а в Таджикистане пострадал от камнепада на высоте 4700 метров.

Дмитрий Кренев, заместитель директора департамента урегулирования убытков «Ингосстраха», подчеркнул: «Мы сразу связываемся с ассистанской компанией и медучреждениями после получения информации о происшествии, контролируем оказание помощи и поддерживаем клиентов».