Лучшие места для зимнего отдыха: где тепло, недорого и интересно провести отпуск

Зимой, когда в России рано темнеет, а на улице снег и холод, особенно сильно хочется в отпуск. Мысли о путешествии в теплые страны, туда, где солнце и море, способны отвлечь от однообразных трудовых будней. Многие россияне предпочитают проводить зимний отпуск за границей и отдают предпочтение пляжному отдыху. Также в это время года популярны и горнолыжные курорты. А можно отправиться и в экскурсионный тур с насыщенной культурной программой. Расскажем о наиболее популярных туристических направлениях для зимнего отдыха в 2025/2026 г.

Лучшие страны для пляжного отдыха

Азия

Азиатские страны давно пользуются устойчивым спросом у россиян сразу по нескольким причинам. Помимо благоприятного климата и восточной экзотики, для посещения многих стран не требуется виза, а из крупных российских городов есть удобные прямые рейсы.

Таиланд (Пхукет, Самуи, Краби)

По данным Ассоциации Туроператоров (АТОР), в 2024 г. российский турпоток в Таиланд составил 1 745 327 поездок. Есть вероятность, что в 2025 г. количество туристов из России будет еще больше.

Наиболее популярные у россиян тайские курорты - Пхукет, Паттайя, Краби. Паттайя славится прежде всего ночной жизнью - здесь огромное количество баров, ресторанов и дискотек. На Пхукете большой выбор самых разнообразных пляжей и очень развитая инфраструктура. В провинции Краби многие туристы выбирают курорты Ао Нанг и Рейли-Бич.

Но в Таиланде есть и другие прекрасные места, пока еще не столь популярные у наших соотечественников - например, острова Чанг, Самуи, Ланта.

Вьетнам (Фукуок, Нячанг, Дананг)

В сезоне 2025/2026 г. заметно вырос спрос на Вьетнам. Согласно официальной статистике Вьетнама, только за I полугодие 2025 года (январь-июнь) эту страну посетили 259 849 туристов из России.

Увеличение турпотока во многом связано с запуском новых регулярных и чартерных рейсов. Во Вьетнаме несколько туристических "точек притяжения".

Фукуок - остров в Сиамском заливе, с широкими пляжами и прекрасной тропической природой.

Курортный город Нячанг выбирают любители активного отдыха, водных развлечений и ночной жизни.

Дананг - крупный город на побережье Южно‑Китайского моря в центральной части Вьетнама. Здесь пляжный отдых удобно совмещать с экскурсионным: рядом расположены Мраморные горы, мост Золотые Руки и "вьетнамская Венеция" Хойан.

Индия (Гоа, Керала)

Гоа - самый популярный у туристов индийский штат. Гоа был колонией Португалии вплоть до 1961 г., поэтому в штате хорошо сохранилось много памятников португальской архитектуры.

Общая протяженность пляжей Гоа с севера на юг составляет 100 км. Пляжи Северного Гоа (Арамболь, Морджим, Калангут, Кандолим) славятся многочисленными фестивалями и активной ночной жизнью.

Пляжи Южного Гоа (Колва, Палолем) больше подходят для уединенного и семейного отдыха.

Большим туристическим потенциалом обладает и штат Керала. Варкала - наиболее развитый курорт с протяженным пляжем. В Керале много памятников архитектуры и католических соборов, но главное богатство - прекрасная тропическая природа.

Шри-Ланка (Хиккадува, Бентота, Галле)

Шри-Ланка (ранее - Цейлон) - крупный остров в Индийском океане (длина с севера на юг - 432 км, ширина - 224 км). Здесь есть не только пляжи, но и национальные парки, живописные чайные плантации и культурные достопримечательности.

Хиккадува - популярный курорт на южном побережье и лучшее на острове место для дайвинга. С ноября по апрель пляж подходит для купания - в это время нет больших волн.

Город Унаватуна привлекает хорошим пляжем, защищенным коралловым рифом, - волны здесь не такие сильные, как в других районах острова.

Бентота - еще один курорт на юго-западном побережье, популярный у семейных пар и молодоженов.

Галле известен многочисленными буддистскими и индуистскими храмами, а также голландской архитектурой. Форт Галле, в постройках которого переплелись португальские и голландские архитектурные стили, включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мальдивы

По данным Иммиграционной службы Мальдивских островов, в 2024 г. российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд - 225 205 визитов.

Архипелаг Мальдивы - это 26 атоллов, в которых более 1000 островов. Обитаемы всего 200. Туристическая инфраструктура развита на островах Маафуши, Канифуши, Фуладу.

Мальдивы выбирают за возможность уединения среди белоснежных пляжей и бирюзового океана.

Индонезия (Бали, Ломбок, Гили)

Индонезия - большая страна, но у большинства прочно ассоциируется с мистическим островом Бали, самым популярным у туристов. На Бали есть как уединенные места для спокойного отдыха, так и тусовочные курорты.

Кута - хорошее место для серфинга, Убуд - культурная столица острова, а лучшие пляжи расположены в районе Нуса-Дуа. Но за хорошими пляжами часто отправляются на соседний с Бали остров Ломбок.

Крохотные острова Гили (общей площадью около 15 км2), расположенные между Бали и Ломбоком, - еще один хороший вариант для пляжного релакса.

Малайзия (Лангкави, Пенанг)

Остров Лангкави - главный малайзийский курорт с множеством отелей и развитой инфраструктурой. Он подходит для спокойного и уединенного отдыха.

А вот остров Пенанг хорош для гастрономического туризма - здесь огромный выбор вкусной и качественной уличной еды.

А столица Пенанга Джорджтаун с прекрасной колониальной архитектурой и знаменитым стрит-артом входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Филиппины (Боракай, Палаван, Себу)

Филиппины - островное государство в Юго-Восточной Азии, которое состоит из примерно 7500 островов и атоллов.

Наиболее популярным туристическим островом является крошечный Боракай длиной всего 7 км (площадь острова 10 км2). Знаменитый Белый пляж (Уайт-Бич) на Боракае традиционно входит в топ лучших пляжей мира.

Популярен у туристов и остров Палаван с морским заповедником Эль-Нидо. Здесь хорошо развит дайвинг и эко-туризм. А главный город острова Палаван с поэтичным названием Пуэрто-Принцеса известен самой длинной в мире подземной рекой.

На острове Себу можно понаблюдать за китовыми акулами, заняться снорклингом или заказать экскурсию по каньонам и водопадам.

Ближний Восток

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби, Шарджа, Рас-эль-Хайма)

Абу-Даби - крупнейший эмират и столица ОАЭ. Здесь туристы часто посещают искусственный остров Яс с большим количеством аттракционов и развлечений.

Пользуется спросом и естественный остров Саадият, который часто называют арабскими Мальдивами.

У россиян традиционно популярен Дубай, туристический и финансовый центр Ближнего Востока. Дубай знаменит своими небоскребами, среди которых и самая высокая в мире башня Бурдж Халифа (высота 828 м).

Шарджа - культурный центр Эмиратов, здесь часто проходят интересные выставки и мероприятия.

Рас-эль-Хайма славится просторными пляжами и множеством отелей, которые подходят в основном для спокойного семейного отдыха.

Катар (Доха)

Катар - совсем небольшое государство, расположенное на Аравийском полуострове, своего рода Дубай в миниатюре.

Здесь хорошие пляжи, множество отелей, ресторанов и развлекательных парков. Большинство пляжей в Катаре принадлежит отелям.

Оман (Мускат, Салала)

Оман - одна из наиболее развитых стран Аравийского полуострова. Султанат славится разнообразными пейзажами: протяженными пляжами, высокими горами и изрезанными каньонами.

В отличие от ультрасовременного Дубая Маскат сохранил старинный арабский колорит. А Салала - одно из самых популярных туристических направлений в Персидском заливе. Помимо хороших пляжей в этом зеленом оазисе есть даже горы и живописные водопады - удивительная картина для этих засушливых мест.

Иордания (Акаба, Мёртвое море)

Иордания - страна с богатой историей и разнообразными пейзажами. "Мust see" - знаменитая Петра, древний город Набатейского царства, полностью высеченный в скале.

Здесь протекает река Иордан, в которой по преданию был крещен Иисус. Есть здесь и хорошо сохранившиеся руины римского города Джераш (Гераса). Для пляжного отдыха можно рассмотреть курорты на побережье Красного (Акаба) и Мертвого моря.

Африка

Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам)

Египет - одно из самых популярных туристических направлений для россиян на протяжении многих лет. В 2024 г. эту страну посетили почти 1,5 млн российских туристов.

Хургада - один из самых доступных и популярных курортов. Подходит для семейного отдыха благодаря широким пляжам, пологому заходу в море и развитой инфраструктуре. Но зимой здесь может быть очень ветрено.

Шарм-эль-Шейх - курорт с активной ночной жизнью. Сюда едут в основном любители дайвинга, так как из-за обилия кораллов береговая линия мало где подходит для купания.

Марса-Алам - курорт для уединенного отдыха, так как за пределами отелей тут нет каких-либо развлечений.

Тунис (Хаммамет, Сусс)

Сусс - один из самых популярных курортов Туниса. Как правило, Сусс выбирает для отдыха молодежь, так как здесь много развлечений, а сам отдых получается довольно бюджетным.

Хаммамет - более респектабельный курорт, который больше подходит для спокойного отдыха.

Еще одно популярное место для пляжного отдыха в Тунисе - остров Джерба.

Марокко (Агадир, Эс-Сувейра)

Агадир - главный туристический центр Марокко. Песчаные пляжи, протянувшиеся на многие километры, выглядят очень живописно. Но вода в океане, как правило, холодная, а у побережья часто бывают сильные волны. Поэтому Агадир лучше подходит для серфинга.

Популярен у туристов и портовый город Эс-Сувейра. В целом Марокко очень хорош для экскурсионного туризма по разным городам. Как правило, в таких турах посещают Фес, Мекнес, Марракеш.

Танзания (Занзибар)

Колоритный остров Занзибар славится белоснежными пляжами, с мягким и белым, как мука, песком. Родина Фредди Меркьюри, легендарного вокалиста рок-группы Queen, была особенно популярна у россиян в период пандемии коронавируса.

В 2021 г., когда из России были прямые рейсы на Занзибар, остров посетили более 85 тыс. туристов из РФ. Но с отменой прямых рейсов турпоток существенно сократился.

Кения (Момбаса, Диани-Бич)

В Кению туристы обычно приезжают на сафари. Здесь находятся такие известные национальные парки, как Масаи-Мара и Амбосели. Тут можно увидеть "великолепную пятерку" животных Африки: леопарда, буйвола, носорога, слона и льва.

Есть в Кении и хороший пляжный отдых. В 30 км к югу от Момбасы расположен знаменитый пляж Диани-Бич протяженностью около 17 км.

Сейшелы и Маврикий

Сейшелы - настоящий тропический рай, где круглый год температура воздуха держится на отметке +30 градусов и при этом почти отсутствуют затяжные дожди.

Пляжи Анс-Лацио на острове Праслин и Anse Source d'Argent на острове Ла-Диг традиционно занимают верхние строчки в рейтингах лучших пляжей мира. Символ Сейшел - необычной формы плоды пальмы коко-де-мер, которая произрастает только здесь.

Маврикий - остров в Индийском океане. Помимо красивых пляжей здесь есть живописные национальные парки. Визитная карточка Маврикия - так называемый "подводный водопад". На самом деле это оптическая иллюзия. Рельеф дна, подводные течения и смешение различных оттенков воды, от изумрудного до голубого, создают впечатление, что вода падает на дно каньона в океане. На самом деле глубина там небольшая. Увидеть этот феномен можно только с вертолета.

Cеверная Америка и Карибы

Доминикана (Пунта-Кана, Ла-Романа)

Главные курорты Доминиканы - Пунта-Кана и Ла-Романа. Протяженность пляжной линии в Пунта-Кана - 50 км. Большинство отелей здесь работают по системе "все включено".

Ла-Романа больше подходит для спокойного отдыха, семейного или романтического. Отсюда часто берут экскурсии на остров Саона.

Куба (Варадеро, Гавана)

Варадеро - самый известный кубинский курорт. Он известен протяженными пляжами с белоснежным песком и яркой ночной жизнью. Все пляжи Варадеро бесплатные независимо от того, дикий это пляж или при отеле.

Столица Кубы Гавана привлекает богатым архитектурным наследием - здесь много памятников колониальной и барочной архитектуры. Старая Гавана входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2024 г. Кубу посетили 185 тыс. россиян.

Мексика (Канкун, Ривьера-Майя, Тулум)

Самый известный курорт Мексики - Канкун, расположенный на побережье Карибского моря. Здесь прекрасные пляжи, развитая инфраструктура и широкие возможности для познавательного туризма. Отсюда можно отправиться в священный город майя Чичен-Ицу (200 км от Канкуна).

В последние годы активно развивается еще один мексиканский курорт - Тулум. Белоснежные пляжи и бирюзовый океан привлекают все больше туристов со всего мира.

Коста-Рика

Коста-Рика - небольшая страна в Центральной Америке. Но здесь невероятно разнообразная природа - от вулканов и тропических джунглей до прекрасных песчаных пляжей.

В Коста-Рике много национальных парков - Ареналь, Мануэль Антонио, Корковадо, Тортугеро. Но цены на проживание и питание здесь выше, чем в среднем в Латинской Америке.

Ямайка

Монтего-Бэй - самый популярный курорт Ямайки с активной ночной жизнью. Он знаменит роскошными отелями и считается элитным курортом.

Негрил - популярное место для пляжного отдыха. Считается, что здесь самый мягкий песок и самые красивые закаты.

Очо Риос - еще один курортный город с развитой инфраструктурой. Как и Монтего-Бэй, это место любят посещать знаменитости.

Багамы

Багамские острова предлагают разнообразный отдых, включая пляжный, а также множество возможностей для активного досуга: дайвинг, сноркелинг, рыбалку.

Нассау, Парадайз-Айленд, Эксума - наиболее популярные места у путешественников. Багамы долгое время были пристанищем для пиратов и флибустьеров. Символично, что именно здесь снимали "Пиратов Карибского моря".

Горнолыжный отдых

Европа

Зимой в Европе большим спросом пользуются горнолыжные курорты, особенно в Альпах. Альпы - самый высокий горный хребет в Европе, который располагается на территории целых восьми стран: Франции, Италии, Швейцарии, Германии, Австрии, Монако, Лихтенштейна и Словении.

Австрия (Зельден, Ишгль, Китцбюэль)

Горнолыжные курорты Австрии регулярно попадают в топ мировых рейтингов лучших горнолыжных курортов. Их несколько сотен по всей стране.

Зельден - один из самых популярных курортов Австрии. За обилие баров и ночных клубов его иногда называют "австрийской Ибицой".

В Майрхофене расположена легендарная траса Harakiri - самая крутая трасса в Австрии, уклон которой достигает 78%.

Ишгль - лучший курорт в Тироле. Его особенно любят сноубордисты. А перепад высот здесь более 1400 м.

Китцбюэль - один из самых известных и модных спортивных курортов Австрии. Входит в список "Best of the Alps", объединяющий престижные альпийские горнолыжные курорты, лучшие с точки зрения ландшафтов, инфраструктуры и уровня сервиса.

Швейцария (Церматт, Давос, Санкт-Мориц)

Швейцарские Давос и Санкт-Мориц также входят в клуб 12 лучших альпийских курортов "Best of the Alps".

Санкт-Мориц - один из старейших горнолыжных курортов в мире, он был основан еще в 1864 г. Здесь проходили зимние Олимпийские игры в 1928 и 1948 гг.

А еще здесь бывали такие знаменитости, как королева Елизавета II, принцесса Монако Грейс Келли и актриса Одри Хепберн.

Всемирно известный фешенебельный курорт Церматт, расположенный у подножия пика Маттерхорн, - еще одна жемчужина швейцарских Альп. На курорте около 300 трасс разной степени сложности: 110 "синих" маршрутов, 150 "красных" и 50 "черных". Их общая протяженность достигает 360 км, а перепад высот на трассах около 2600 м.

Франция (Шамони, Куршевель, Тинь)

Куршевель - курорт с мировым именем, который является признанным эталоном в сфере зимнего отдыха. Излюбленное место для отдыха у мировой элиты.

Шамони-Монблан - самый известный горнолыжный курорт Французских Альп. Он расположен у подножия горы Монблан, высочайшей вершины европейского континента. В 1924 г. здесь прошли первые в мире зимние Олимпийские игры.

Валь д'Изер и Тинь - два горнолыжных курорта Франции, составляющие общую зону катания под названием "Эспас Килли". Это крупный международный горнолыжный центр. Здесь проходила Олимпиаде 1992 года.

Италия (Доломиты, Валь-ди-Фасса, Ливиньо)

В Доломитовых Альпах Италии расположены сразу несколько горнолыжных курортов. Самые популярные - Валь-ди-Фасса, Валь-Гардена, Альта-Бадия. Для гостей здесь построено множество гостевых домов, деревянных шале и отельных комплексов.

В 1974 г. шесть горнолыжных курортов Доломитовых Альп объединились в единую зону катания. Позднее к ним присоединились еще шесть.

Сейчас Доломиты-Суперски, объединяющий 12 курортов, является самым большим горнолыжным регионом мира. Общая протяженность трасс здесь свыше 1220 км.

Андорра (Вальнорд, Грандвалира)

В карликовом государстве Андорра, расположенном в Пиренеях между Францией и Испанией, есть две большие горнолыжные зоны - Грандвалира и Вальнорд.

Грандвалира объединяет шесть горнолыжных курортов. Общая протяженность трасс около 210 км.

Вальнорд - не такой крупный комплекс, в него входят три курорта с общей длиной трасс около 90 км.

Болгария (Банско, Боровец, Пампорово)

Горы занимают около трети территории Болгарии, поэтому зимой здесь развит горнолыжный спорт. Банско - крупнейший горнолыжный курорт Болгарии. Общая протяженность спусков достигает 75 км, а перепад высот - около 1600 м.

Горнолыжный курорт Боровец - старейший в Болгарии. Он расположен на склонах горы Мусала (2925 м) - самой высокой вершины Балканского полуострова.

Пампорово - самый солнечный курорт, расположенный в горном массиве Родопы. Здесь протяженность трасс всего 33 км.

Словения (Краньска-Гора)

Краньска Гора - старейший курорт Словении, находится на границе с Италией и Австрией. Часть комплекса расположена на территории Триглавского национального парка, поэтому здесь прекрасная природа. Кроме того, здесь хорошие трассы и развитая инфраструктура.

Северная Америка

США (Аспен, Парк-Сити)

Аспен в штате Колорадо - один из самых больших и известных горнолыжных курортов в США. Комплекс Аспен-Сноумасс состоит из четырех зон катания - это 350 трасс протяженностью 512 км с перепадом высот около 1300 м.

Парк-Сити в штате Юта - один из самых популярных горнолыжных курортов США. А у подножия гор расположен также и одноименный городок со множеством ресторанов и баров.

Канада (Уистлер, Лейк-Луиз)

Горнолыжный курорт Лейк-Луиз находится в самом сердце Национального парка Банф. Этот курорт был неоднократно отмечен премией World Ski Awards, в том числе как лучший горнолыжный курорт Канады.

Канадский курорт Уистлер Блэккомб расположен в просторной долине между горами Уистлер и Блэккомб, соединенными между собой фуникулером. В среднем за зиму тут выпадает более 10 метров снега.

Азия

Япония (Нисеко, Хакуба)

Япония - самое популярное горнолыжное направление в Азиатском регионе.

Здесь более 500 горнолыжных курортов. А горнолыжный сезон в Японии продолжается дольше, чем в европейских Альпах.

Курортная горнолыжная зона Нисэко (остров Хоккайдо) состоит из 4 зон для катания и имеет 70 трасс.

Горный район Хакуба в Нагано (остров Хонсю) принимал зимние Олимпийские игры 1998 г. Здесь в общей сложности 10 курортов с большим разнообразием трасс любого уровня сложности.

Южная Корея (Пхенчхан, Йонпхен)

В Южной Корее 14 горнолыжных курортов. Йонпхен - первый горнолыжный курорт в стране, он был открыт в 1975 г. А в 2018 г. здесь проходили зимние Олимпийские игры. В провинции Канвондо находятся такие популярные курорты, как Хайвон, Альпенсия, Феникс Парк.

Китай (Чжанцзякоу, Ябули)

Крупнейший горнолыжный курорт Китая - Ябули. Туристов привлекают разнообразие рельефа и трассы разного уровня сложности. Ябули - первый открывшийся в Китае горнолыжный курорт, он считается лучшим.

А лыжный курорт Чжанцзякоу Ваньлун предлагает самый продолжительный в стране период катания на лыжах. Чжанцзякоу Гентинг стал местом проведения зимних Олимпийских игр 2022 г.

Россия

Сочи (Красная Поляна, Роза Хутор)

"Роза Хутор" - горнолыжный курорт в Адлерском районе Сочи. Расположен в долине реки Мзымта, в 40 км от Сочи. Он был построен к XXII зимним Олимпийским играм 2014 г. Здесь есть трассы разного уровня сложности протяженностью свыше 100 км. На курорте хорошо развита инфраструктура - здесь есть горнолыжные школы, центры проката снаряжения, многочисленные кафе и рестораны.

"Красная Поляна" - еще один горнолыжный курорт в районе Сочи, расположенный у поселка Эсто-Садок на склонах хребта Аибга. На "Красной Поляне" большинство трасс предназначены для опытных лыжников и сноубордистов. На курорте оживленная ночная жизнь и большое количество развлечений.

Домбай

Домбай - популярный курорт в Карачаево-Черкессии, находится на севере Главного Кавказского хребта. Общая протяженность горнолыжных трасс на курорте около 25 км. В Домбае почти 320 солнечных дней в году и нет резких перепадов температур.

Визитная карточка Домбая - знаменитая гостиница "Тарелка". Необычный футуристический отель находится на высоте 2250 м над уровнем моря, на склоне горы Мусса‑Ачитара. Гостиница представляет собой пластиковый эллипсоид, собранный из нескольких панелей и закрепленный на металлических опорах.

Приэльбрусье

В Приэльбрусье расположены два горнолыжных курорта - "Эльбрус" и "Чегет". "Эльбрус" рассчитан на лыжников самого разного уровня подготовки, а вот "Чегет" подойдет только спортсменам с большим опытом.

"Эльбрус" - самый высокогорный курорт России. Станции канатной дороги находятся на отметках от 2300 до 3840 м над уровнем моря. Общая длина трасс - около 17 км.

На "Чегете" протяженность трасс около 20 км. Здесь крутые склоны с уклоном до 45 градусов на некоторых участках. Трассы "Чегета" считаются самыми сложными в России.

Шерегеш

"Шерегеш" - горнолыжный курорт в Кемеровской области. Свое название получил в честь братьев Шерегешевых, первооткрывателей залежей железной руды в этих краях.

Общая протяженность всех трасс горнолыжного курорта "Шерегеш" - 59 км. Склоны предназначены для опытных лыжников, но есть несколько трасс и для новичков. Перед закрытием горнолыжного сезона здесь проводится фестиваль Grelka Fest, участники которого спускаются по склонам в купальных костюмах.

Хибины (Кировск)

В окрестностях Кировска в Мурманской области находятся два горнолыжных курорта - "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".

"Большой Вудъявр" - это более 20 трасс общей протяженностью 25 км.

Протяженность трасс курорта "Кукисвумчорр" около 10 км. Оба курорта имеют хорошую инфраструктуру и пользуются спросом у любителей зимнего катания.

Европейские города и культурные поездки

В Праге зимой проходят многолюдные рождественские ярмарки. Староместская площадь и Вацлавская площадь - основные площадки для праздничных мероприятий. Торговые ряды предлагают сувениры и национальные чешские блюда.

Вена зимой - один из самых романтичных и красивых городов Европы. Путешественники могут посетить рождественские ярмарки возле дворца Бельведер и знаменитую Венскую оперу, посмотреть световое шоу у ратуши или отправиться на ледовые катки.

Будапешт - купальни и термальные источники. В Венгрии насчитываются десятки тысяч термальных источников. В Будапеште наиболее известны купальни Сечени и Геллерт. Самый горячий источник в Европе расположен в Залакароше (температура вод здесь достигает +96 °C).

В Париже зимой улицы празднично украшены, а в оживленных кварталах работают ярмарки. Кроме того, зима - отличное время для посещения знаменитых парижских музеев, куда в это время можно часто попасть без очереди.

В Барселоне средиземноморский климат с мягкой и относительно сухой зимой. Это прекрасное время, чтобы насладиться прекрасной архитектурой Каталонии, особенно шедеврами Антонио Гауди.

Берлин - музеи, ярмарки, шопинг. Зимой в Берлине лучше всего посетить знаменитые рождественские ярмарки, такие как Жандарменмаркт. Большие ярмарки проходят и на Потсдамской площади, и у Красной Ратуши. Любителям истории понравится Музейный остров, в этот комплекс входят целых пять музеев. В них представлены уникальные произведения искусства от античности до современности.

Лондон - новогодние распродажи и экскурсии. Winter Wonderland в Гайд-парке - главная рождественская ярмарка Великобритании. Зимой Лондон щедро украшен новогодними гирляндами, в городе работает множество катков и аттракционов.

В Италии можно осмотреть такие знаменитые города, как Рим, Флоренция и Венеция. Зимой практически все достопримечательности можно увидеть без толп туристов, а погода располагает к неспешным прогулкам.

В страны Скандинавии зимой едут охотиться за северным сиянием. В Финляндии и Швеции можно посетить лапландские (саамские) деревни. В Финляндии недалеко от Рованиеми находится и деревня Санта-Клауса (Йоулупукки). В Норвегии можно покататься на собачьих упряжках, а в Исландии - окунуться в термальные источники.

Где отдохнуть зимой в России

На Байкале зимой пользуются популярностью туры с посещением ледяных пещер. Природные гроты формируются зимой в период с января до середины марта. А возле острова Ольхон ежегодно проходит Фестиваль ледяных скульптур.

В Карелию зимой часто едут в горный парк "Рускеала". Кроме того, в Карелии можно покататься на снегоходах, побывать в питомнике хаски или на ферме северных оленей. Если повезет, можно увидеть и северное сияние.

В Сочи зимой обычно отправляются на горнолыжные курорты. Мягкий климат и развитая инфраструктура ежегодно привлекают множество туристов.

Кавказские Минеральные Воды. В это понятие входит четыре города-курорта: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск. Зимой на Кавказе обычно выбирают санаторно-курортное лечение.

Селигер, Валдай, базы отдыха Подмосковья. На многочисленных

базах отдыха зимой туристов ждут катания на собачьих упряжках, санях или снегоходах. Проживание в уютных коттеджах позволяет отвлечься от городской суеты и насладиться зимней природой.

Зимой на Камчатке очень популярно катание на снегоходах. Туристам также предлагают различные этнотуры и поездки к коренным народам полуострова. А рыбаки смогут оценить преимущества зимней рыбалки.

В Мурманск часто отправляются в надежде увидеть северное сияние. На полуострове также много возможностей для зимних видов спорта (горные ложи, сноуборд).

Алтай зимой предлагает разные варианты досуга. Большинство туристов выбирают популярные курорты ("Манжерок", "Телецкий" и др.). Турбазы часто предлагают катание на собачьих упряжках и снегоходах или небольшие трекинги по живописным окрестностям.

Лучшие варианты для семейного отдыха

Для семейного отдыха подойдут пляжные направления с отелями, работающими по системе "все включено": ОАЭ, Турция, Египет. Среди горнолыжных курортов для отдыха с детьми стоит рассмотреть Австрию, Андорру, Сочи. Для оздоровительного отдыха подойдут санатории в Чехии, Венгрии или на Кавказе.

Как выбрать страну для зимнего отдыха

Для того, чтобы выбрать оптимальное направление для зимнего отпуска, нужно:

определить формат отдыха (пляж, горнолыжный курорт или экскурсии);сезонность (есть ли сезон дождей). В некоторых странах в разных частях сезон дождей приходится на разное время;определить бюджет и посмотреть цены;уточнить визовые требования и удобство перелета (прямые рейсы, рейсы с удобными стыковками).

Часто задаваемые вопросы

Куда поехать отдыхать зимой недорого?

Сейчас наиболее бюджетными направлениями для зимнего отдыха являются Египет, ОАЭ, Таиланд.

Где тепло зимой за границей?

Зимой за границей тепло в разных странах. В Египте и в ОАЭ температура воздуха днем около +20 - +25 градусов. Но море зимой прохладное.

В Юго-Восточной и Южной Азии (Таиланд, Филиппины, Мальдивы, Шри-Ланка) зимой температура воздуха днем около +30 градусов, а температура воды в океане прогревается до +27.

Какие страны выбрать для пляжного отдыха в январе и феврале?

Для пляжного отдыха в январе и феврале подойдут такие страны, как Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы, Мексика, Куба.

Где зимой можно купаться в море без визы?

Среди самых популярных направлений за границей, где зимой можно купаться в теплом море, а для въезда россиянам не нужна виза, можно отметить Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку, Мальдивы, Кубу, Доминикану.

Какие горнолыжные курорты подходят для новичков и семей?

В России для новичков подойдут курорты "Эльбрус", Домбай или "Большой Вудъявр". В Европе можно рассмотреть такие курорты, как Майрхофен и Зёльден (Австрия).

Где отдохнуть зимой с детьми?

Зимой с детьми можно отдохнуть и в России, и за границей. При планировании отдыха нужно учитывать возраст ребенка. Для спокойного отдыха подойдут турбазы или отели с детскими комнатами и развлекательными парками. Выбор оптимального направления будет зависеть только от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Стоит ли ехать зимой в Турцию и Египет?

Зимой в Египте средняя температура воздуха около +20°С, а температура воды в море прогревается до +19°С. Для купания в море может быть прохладно, но во многих отелях есть бассейны с подогревом. В Турции зимой температура воздуха около +15°С. Море холодное, поэтому искупаться не получится.

Экскурсионный отдых зимой возможен в обеих странах.

Какие направления выбрать для романтического отдыха зимой?

Для романтического отдыха лучше всего подойдут такие направления, как Мальдивы, Сейшелы, Маврикий.

Многие россияне предпочитают проводить зимний отпуск в теплых странах, наслаждаясь спокойным пляжным отдыхом. Но для любителей зимних видов спорта как раз наступает отличное время для покорения новых горных вершин. Экскурсионные туры обычно не сильно зависят от сезонности, поэтому часто доступны почти круглый год (за исключением стран с ярко выраженным сезоном дождей или экстремальной жарой в летний период).

Независимо от выбранного направления лучше заранее бронировать отели и авиабилеты. Перед поездкой надо детально изучить все особенности региона, чтобы составить оптимальный маршрут и распланировать экскурсии. Главное - определиться с форматом путешествия, бюджетом и направлением.