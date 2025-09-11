Испанский курорт Бенидорм на побережье Коста-Бланки переживает серьезный спад туристического потока. Обычно шумный и оживленный город летом погрузился в непривычную тишину.

Очевидцы говорят, что уровень шума на улицах стал самым низким с начала пандемии COVID-19. Это привело к значительному снижению числа отдыхающих. В условиях экономической нестабильности многие выбирают другие направления, например, Турцию, или вовсе отказываются от поездок.

Причины падения туризма вызывают споры. Одни эксперты отмечают рост краж мобильных устройств, другие видят проблему в активности полиции, которая, по словам туристов, слишком часто проводит проверки и создает неудобства. Также влияют на выбор отдыхающих высокие цены на проживание, напитки и развлечения. Хотя отдых в Турции может быть не дешевле.

Бенидорм знаменит своими песчаными пляжами: Леванте, Поньенте, Маль Пас. Живописные бухты Тио Космо и Ла Альмадрава привлекают туристов. Эти природные красоты делают город популярным местом для летнего отдыха.

Ранее сообщалось, что турпоток в Карачаево-Черкесию с начала года вырос более чем на 10%.