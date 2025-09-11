Определены страны, куда туроператоры будут продавать туры на особых условиях

Правительство России утвердило перечень соседних государств, имеющих благоприятные условия для отдыха российских туристов. В опубликованном документе значатся три страны: Абхазия, Беларусь и Южная Осетия. Данный шаг реализует положения закона, принятого в июле, и направлен на снижение финансовой нагрузки на турбизнес.

Согласно новым нормам туроператоры, работающие исключительно с этими направлениями, смогут страховать свою ответственность на значительно меньшую сумму – от 500 тыс. руб., что сопоставимо с требованиями к внутреннему туризму. Для сравнения: при продаже путевок в любые другие зарубежные страны необходимо финансовое обеспечение в размере 50 млн руб.

Как подчеркивается в тексте закона, утвержденный перечень не предусматривает каких-либо иных преференций, кроме указанных мер поддержки для туркомпаний.

В Министерстве экономического развития пояснили, что данные изменения положительно скажутся и на туристах. Снижение операционных расходов туроператоров может привести к удешевлению путевок в эти страны. Кроме того, ожидается рост числа легальных туркомпаний, предлагающих организованный отдых, что обеспечит большую защищенность путешественников по сравнению с самостоятельными поездками.

Эксперты разделяют оптимистичные прогнозы. Так, основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов полагает, что новая льгота будет способствовать обелению рынка. Многие компании, ранее нелегально формировавшие туры в Беларусь и Абхазию, теперь смогут войти в реестр, затратив на финансовые гарантии всего 20 тыс. руб. По его оценкам, реестр выездного туризма может пополниться сотней новых операторов, которые также получат доступ к другим государственным преференциям, включая освобождение от НДС и участие в программах развития туризма.