Эксперты ответили, станет ли труднее получить шенген

Новости, связанные с возможными санкциями со стороны ЕС, которые усложнят получение шенгена для россиян, активно обсуждают как визовые агенты, так и туристы. Специалисты, занимающиеся оформлением виз в Европу, придерживаются более сдержанных позиций, чем те, что были распространены журналистами в федеральных СМИ.

© tourdom.ru

По сути, отмечают они, в первоисточнике говорится лишь о возможном обсуждении санкций. Да и речь идет не об официальном сообщении на ресурсах ЕС и не о массовом распространении этой информации в европейских СМИ, а о публикации со ссылкой на некие источники в одном итальянском издании.

Фактически закрутить гайки ещё сильнее и без того сложно. С 2022 года от выдачи туристических виз отказалось большинство стран единого пространства. Остались только лояльные единицы:

«Те страны, которые хотели ввести ограничения, уже это сделали, а те, что выдают турвизы россиянам, вряд ли прислушаются к странам Балтии, которые и лоббируют эти ограничения», – говорит тревел-эксперт, автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Самым лояльным к заявителям из России был и пока что остается триумвират стран – Италия, Испания, Франция. Есть еще Греция и Венгрия, но они дают визы исключительно разовые, и только для поездок к себе. Любой шаг в сторону при поездках в Европу по ним сродни расстрелу при попытке получить новую визу – обязательно откажут.

На текущий момент остается лишь ждать, что же включат в 19-й пакет санкций ЕС, где якобы ожидаются те самые дополнения про ограничения на оформление виз. «Если все-таки добавят, будем смотреть, как отреагируют консульства этих стран. Сейчас прогнозировать достаточно сложно», – говорят собеседники редакции TourDom.ru.

Ранее мы писали, что запись в визовый центр Испании превратилась в настоящую охоту.