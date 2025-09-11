Туристические агрегаторы хотят получить поддержку со стороны государства. Вопрос был поднят сегодня на форуме «Отдых/Leisure», открывшемся в Тимирязев-Центре. Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин на пленарном заседании отметил, что за последние 3 года, после ухода с российского рынка крупных иностранных игроков, онлайн-платформы бронирования создали «хороший конкурентный рынок внутри страны и наращивают свои мощности за рубежом».

Сегодня крупные агрегаторы имеют более 2 млн партнеров, в том числе и иностранных, представляя их предложения более чем в 200 странах. Это дает свои результаты. Например, по данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», число зарезервированных иностранцами мест в российских объектах размещения минувшим летом выросло на 10% по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. А в целом по всем агрегаторам АТАГ отмечает увеличением самостоятельных бронирований в сфере въездного туризма более чем на треть.

«Агрегаторы выходят на зарубежный рынок, но это непростой процесс. И требует очень больших инвестиций, особенно в мире, где довлеют глобальные игроки – Booking, Сtrip. И состязаться с ними в финансовых ресурсах тяжело. В этом смысле помогла бы любая поддержка со стороны государства», – заявил Александр Брагин.

Агрегаторы хотели бы получать компенсацию маркетинговых расходов – это достаточно большие суммы.

Возместить их за счет федерального бюджета вряд ли получится, поэтому агрегаторы просят дать им «возможность развиваться на внутреннем рынке, зарабатывать здесь ресурсы» и тратить их на то, чтобы продвигаться за границей.

«Маркетинговые планы агрегаторов – дело, конечно, хорошее, но государственные меры поддержки устроены немного иначе и ориентированы на достижение иных целей, – отметил основатель юридического агентства “Персона Грата” Георгий Мохов. – Помощь может выражаться в более легкой интеграции с государственными цифровыми сервисами, электронной визой, госуслугами, миграционным контролем и прочими инструментами, позволяющими упростить въезд иностранных туристов, но не в финансировании проектов».

Похоже, что аналогично рассуждают и в Госдуме: дискуссия АТАГ с руководством комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры по этому вопросу продолжается.

