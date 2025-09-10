Россиянам назвали плюсы заграничного отдыха в бархатный сезон

Цены на отдых в Турции и Египте начнут снижаться с ноября, а дешевле всего путевка обойдется в декабре, заявил НСН Воскан Арзуманов.

© РИА Новости

В сентябре летний сезон продолжается и в Турции, и в Египте, и на Хайнане, так как в отелях становится меньше детей, и туристы могут насладиться спокойным отдыхом. Об этом НСН рассказал генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Впервые две крупнейшие ассоциации в туризме АТОР (Ассоциация туроператоров России) и АТАГ (Ассоциации туристических агрегаторов) на совместном пресс-брифинге рассказали об основных трендах бархатного сезона. По мнению организаций, безвизовые поездки в Китай могут изменить картину спроса в выездном туризме. Арзуманов не согласился с этим.

«О Китае говорят уже давно, он второй год наращивает объемы, особенно это касается Хайнаня. Недавно заговорили именно о материковом Китае, потому что это больше экскурсионная тема. На материк все-таки больше летают бизнесмены. Объем перевозок, да, увеличился», — отметил собеседник НСН.

Говоря о приоритетных направления бархатного сезона, Арзуманов подчеркнул, что все популярные летние страны продолжают пользоваться спросом, так как с сентября в отелях становится тише.

«Если говорить про бархатный сезон, то он всегда и для всех был востребован независимо от того, Турция это или Китай. В августе заканчиваются летние каникулы и те, кто хочет отдыхать без детей, с удовольствием едут в сентябре. Та же Турция по объемам никак не уменьшилась в сентябре по сравнению с августом. Цены действительно снижаются, а в отелях хорошего качества становится тише и спокойнее. Однако сентябрь – это все еще продолжение летнего сезона. Зимняя система начинается с октября-ноября. Турция идет где-то до октября-ноября месяца, а далее борта, которые летали в Турцию, перенаправляются по другим направлениям. Большая часть идет в Египет. Мы все-таки до сих пор находимся под санкциями, так что у нас все еще ощущается определенный дефицит самолетов», — уточнил он.

Арзуманов подчеркнул, что дешевле всего летать в отпуск в декабре независимо от направления.

«Турция будет дешевле ближе к ноябрю. Египет начнет снижаться после середины ноября и до заездов в новогодние праздники. То есть практически весь декабрь будет по низким ценам. И причем это касается не только Египта, а вообще абсолютно всех направлений. Можно и за 150 тысяч на двоих по системе все включено улететь в Египет на 10 дней, а можно и за 250 тысяч. Цена зависит от уровня отеля и от направления», — подытожил он.

