Туристка попыталась отсудить 300 тыс. руб. у туроператора

Туристка попыталась отсудить у туроператора 300 тыс. руб. за то, что во время отдыха в Эмиратах в формате all inclusive ей не предложили алкоголь. Привокзальный районный суд Тулы встал на сторону отдыхающей, правда размер иска уменьшил в 10 раз.

Тульчанка приобрела тур в ОАЭ, отдыхать должна была по системе «все включено», в том числе, как сообщил перед поездкой турагент, и с алкогольными напитками. Однако, заселившись в отель, женщина поняла, что горячительное не предусмотрено. Ей пришлось ездить на такси за выпивкой в соседний эмират. Поездки туда и обратно привели к дополнительным расходам, ну а главное – к моральным страданиям. По оценке отдыхающей, все это потянуло на 300 тыс. руб. Такую сумму женщина и попыталась вернуть через суд у туроператора и турагента.

В ходе процесса было установлено, что туроператор свои обязанности выполнил – отель соответствовал выбранной категории, услуги в формате all inclusive были предоставлены. При этом точного списка этих услуг в законодательстве нет, а значит, невозможно сказать, должен ли быть в перечне алкоголь.

А вот турагенту придется раскошелиться. В суде выяснилось, что в ходе переписки в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) менеджер турагентской компании сообщил, что алкоголь входит в перечень услуг all inclusive, и тем самым ввел клиентку в заблуждение. Суд постановил, что турагент должен выплатить туристке компенсацию морального вреда – 20 тыс. руб. – и 10-тысячный штраф.

Переписка в мессенджере стала ключевым фактором в этом деле.

«Судебное решение еще раз подтверждает ответственность турагента за достоверность информации, которая предоставляется туристу. Доказательства из переписки в мессенджерах принимаются судами, если можно установить соотносимость с событиями, рассматриваемыми в суде», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Он добавил, что если бы такого доказательства не было, то, скорее всего, суд вообще бы отказал в иске:

«В данном случае было установлено, что именно турагент дал недостоверную информацию о составе услуг, вероятно, по незнанию. Отсюда вывод: учите матчасть».

