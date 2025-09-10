Курорты Шри-Ланки: какой выбрать для отдыха

Шри-Ланка – одно из самых ярких направлений для пляжного отдыха, и впечатления от поездки во многом зависят от выбранного курорта.

Негомбо находится ближе всего к аэропорту, удобно для коротких туров. Здесь можно посетить рыбный рынок или прокатиться по лагуне. Бентота порадует спокойными песчаными пляжами, идеально подходящими для семей и пар.

Для тех, кто любит движение, подойдет Хиккадува – оживленный курорт с коралловыми рифами, морскими черепахами и школами серфинга. Более камерная атмосфера ждет в Унаватуне, уютной бухте с комфортным заходом в океан.

Одно из самых живописных мест – Мирисса: бирюзовая вода, пальмы и возможность увидеть китов в океане. А Аругам-Бей считается лучшим курортом страны для серфинга. Кроме волн, здесь доступны сафари по национальному парку Яла и прогулки по лагунам.

Каждый из этих курортов имеет свою атмосферу, так что Шри-Ланка найдет, чем удивить любого путешественника. Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @sokolova_tour.