Что происходит в Дохе: турбизнес прояснил обстановку в Катаре

Вчерашний авиаудар Израиля по представительству ХАМАС в столице Катара, Дохе, вызвал беспокойство у туристов, которым предстоит отдых в этой стране или перелет с пересадкой в катарском аэропорту. «Не лучшая новость, когда сидишь “на чемоданах” с билетами в Доху», «Только собирались тур покупать…» – пишут в комментариях к посту по теме в телеграм-канале «Крыша ТурДома».

Об обстановке в Катаре сегодня порталу «ТурДом» рассказали в туроператоре Kazunion со ссылкой на принимающих партнеров в этой стране. Посольский квартал, в котором находится представительство ХАМАС, оцеплен. А в остальных районах Дохи ситуация спокойная, вся инфраструктура работает в обычном режиме. Аэропорт и воздушное пространство над Катаром открыты, самолеты прибывают и вылетают без серьезных сбоев.

Как пояснили в компании, некоторые туристы, купившие туры, интересовались возможностью аннуляции, однако реальных отказов от забронированных поездок пока не было.

В туристических чатах россияне, находящиеся сейчас в Катаре, успокаивают задающих вопросы о безопасности: «В Дохе все спокойно», «Не переживайте – и в городе, и в отелях все как обычно, как будто ничего и не случилось».

Сообщения в СМИ о вероятном дальнейшем развитии политической ситуации пока противоречивые. Утром глава Израиля Нетаньяху заявил, что не исключает повторной атаки по ХАМАС в Катаре. Однако вскоре вышел комментарий пресс-секретаря Белого дома о том, что якобы руководители США и Израиля договорились – новых ударов по Дохе не будет.

Так или иначе, туроператоры подстраховываются: договариваются с некоторыми отельерами о том, чтобы в случае закрытия воздушного пространства туристам были зарезервированы места в гостиницах на время ожидания рейсов на родину.