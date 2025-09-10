Российские туристы не отказываются от поездок в Непал, несмотря на сообщения о беспорядках, и туроператоры фиксируют привычный уровень бронирований на текущий год, сообщил руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов сообщил, что до конца года поток российских туристов в Непал останется на прежнем уровне, передает Газета.Ru.

Абдюханов заявил: «Предполагаем, что турпоток будет на том же уровне. Не думаем, что будет снижение. РСТ внимательно следит за развитием ситуации в Непале». Он подчеркнул, что Непал традиционно популярен у спортивных туристов, альпинистов и самостоятельных путешественников, совершающих трекинги к базовым лагерям Эвереста и других вершин. Основной туристический сезон начинается в конце октября – начале ноября, и по информации туроператоров, в ноябре запланирован выезд организованных групп из России.

По словам Абдюханова, сезон восхождения на вершины выше восьми тысяч метров стартует в конце мая – начале июня, а в пиковые месяцы общее число российских организованных туристов может достигать до двух тысяч человек. В компании ITM Group отметили, что Непал остается нишевым направлением, а ежегодный поток российских туристов туда не превышает тридцати человек. Однако среди туристов особой популярностью пользуются природные достопримечательности и полеты вокруг Эвереста. Туристы, по словам туроператора, в курсе событий в стране, но не отказываются от намеченных путешествий.

РСТ рекомендует россиянам воздерживаться от участия в массовых акциях и митингах в Непале, находиться в безопасных местах и, при необходимости, обращаться в посольство России в Катманду. Контактные данные посольства размещены на сайте министерства иностранных дел России, подчеркнул Абдюханов.

Ранее российское посольство в Непале рекомендовало гражданам не возвращаться в Катманду из-за беспорядков.

Президент Непала Рам Чандра Паудел объявил об уходе с поста на фоне волнений.

После отмены запрета на работу крупных социальных сетей число погибших в ходе беспорядков достигло 22 человек. Протестующие ворвались в резиденцию президента.