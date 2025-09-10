Слетать в Дубай из Москвы осенью можно за 33 тысячи рублей

В преддверии высокого сезона в ОАЭ многие авиакомпании возобновляют рейсы в Дубай или увеличивают их частоту. Специально для тех, кто планирует отправиться в Эмираты в середине осени, редакция TourDom.ru посмотрела, во сколько обойдется путешествие в октябре из Москвы. Мы рассматривали цены на round trip с багажом из расчета 10 дней отдыха.

Дешевле всего будет лететь с Utair. Цены начинаются от 36 тыс. руб., однако у авиакомпании только один рейс в день – возможно, не всех устроит время вылета. Практически так же обстоят дела у «Победы», билеты там немногим дороже, от 37 тыс., и два вылета в сутки. Здесь, правда, можно сильно сэкономить, если взять чемодан поменьше: с местом багажа до 10 кг дорога в оба конца обойдется в 33–37 тыс. руб. Выгоднее всего лететь этими авиакомпаниями в будние дни, кроме пятницы, в первой половине месяца.

Ближайшие к ним варианты по цене у «Уральских авиалиний». Здесь разброс небольшой – 44–46 тыс. руб. Больше вариантов времени вылета у Air Arabia, но и стоить билеты в Дубай будут чуть дороже – чаще всего от 50 тыс. руб. Сравнимы с ними по цене flydubai, где ещё больше ежедневных вылетов, – цены от 52 до 62 тыс. руб.

Предложения у «Аэрофлота» и Emirates в октябре кусаются больше всего. Перелет нацперевозчика обойдется в 63–65 тыс. руб., а арабского флагмана – в 64–73, причем брать билеты этих компаний выгоднее всего в середине месяца, с 6 по 19 октября.

Ранее TourDom.ru писал, что авиакомпании предлагают дешевые билеты в Дубай на ближайшие даты.