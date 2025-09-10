После посещения каких стран вам откажут в посещении других

В некоторых случаях путешествие за границу может закончиться прямо на пограничном контроле, если у человека стоит штамп о посещении государств, которые считаются недружественными для страны посещения. «Вечерняя Москва» выяснила у специалиста, какие государства могут запретить вам въезд из-за прошлых поездок.

Где могут возникнуть сложности

Эксперт Общественной палаты РФ по туризму Роман Бобылев рассказал, что основная причина проблем со въездом в другую страну связана с геополитическими конфликтами. Если государство, которое человек планирует посетить, конфликтует с определенными странами, их штампа в его паспорте быть не должно.

Грузия — Абхазия

«К примеру, человек не сможет въехать в Грузию, если посещал Абхазию, потому что после событий 2008 года (когда случилась российско-грузинская война — прим. "ВМ") Грузия считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными» районами. Поэтому, если россиянин планирует посетить оба государства, он может столкнуться с проблемами на пограничном контроле», — сказал эксперт.

Арабские страны — Израиль

Ситуация между этими регионами всегда напряженная — в один из них вас могут не пустить, если ранее вы были в другом, напомнил эксперт.

«После посещения Израиля человеку могут запретить въезд в Сирию, Ливан, Ливию, Йемен, Иран, Саудовскую Аравию, Судан, которые не признают израильское государство. То же самое работает и в обратную сторону: после посещения этих арабских стран туриста не пустят в Израиль из соображений безопасности», — пояснил Бобылев.

Северный Кипр — Греция

Сложности могут возникнуть из-за конфликта 1974 года. Тогда турки оккупировали северную часть Кипра и регион разделился на две части. Греция считает, что остров должен полностью присоединиться к Республике Кипр. Из-за этого конфликта посещение этих территорий осложнено, пояснил эксперт.

Азербайджан — Армения

Эти страны тоже находятся в стадии обострения конфликта с 2022 года, так как у них есть неразрешенные вопросы относительно Нагорного Карабаха, напомнил Бобылев.

«Так как Азербайджан считает его своей территорией, а Армения — независимым государством, посетить обе эти страны будет довольно сложно», — считает специалист.

Однако Бобылев успокоил: проблемы при въезде в чужую страну — субъективная ситуация. Пограничники могут не пропустить вас, если в паспорте есть метка недружественной для них страны, а могут абсолютно спокойно разрешить въезд.

Есть проблема? Найдется решение

Также эксперт рассказал, что спасти от внезапного запрета на въезд может наличие двух загранпаспортов:

«Россиянину стоит оформить два документа, удостоверяющих личность, чтобы во время путешествий в конфликтующие страны использовать разные паспорта, где не будет противоречивых штампов».

