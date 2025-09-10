Россияне рассказали, как в Абхазии борются с «нищими» туристами

В Абхазии придумали, как бороться с «нищими» туристами, не желающими оставлять в местных заведениях общепита крупные суммы.

© runews24.ru

Так, по словам россиянки, посетившей Абхазию, во многих заведениях действует система депозитов. Желающим присесть за столик и выпить кофе нужно заплатить 1500 рублей, чтобы занять место.

Также практикуется платный вход в кафе: минимум 1000 рублей с человека.

Cумма списывается независимо от того, сколько клиент в итоге закажет.

Туристка отметила, что такая система отталкивает отдыхающих, поэтому многие просто уходят, не желая переплачивать.

Эксперты в свою очередь считают, что владельцы ресторанов и кафе в Абхазии сознательно вводят подобные правила, чтобы ограничить поток малообеспеченных туристов, которые ищут возможность провести время почти бесплатно.

Ранее россияне пожаловались на отдых в Абхазии. Также назван самый дорогой курорт России в августе 2025 года.