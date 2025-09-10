Путешествующая по миру туристка описала преимущества России перед Европой

Путешествующая по миру туристка назвала отличительные особенности России перед Европой. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянка отметила, что за последние годы страна сделала значительный рывок в цифровизации государственных и коммерческих сервисов. Это особенно заметно при сравнении с некоторыми европейскими государствами.

Так, она приводит в пример сервис «Госуслуги», который позволяет оформлять документы удаленно.

«В Европе же часто приходится физически посещать несколько инстанций, стоять в очередях по 2-3 часа, получать документы в разных ведомствах и ждать обработки заявлений неделями», — подчеркнула тревел-блогерша.

Также она отметила, что зарубежные банки выглядят архаично, не позволяя делать моментальные переводы и взимая комиссию с каждой суммы. Помимо этого, россиянка обратила внимание, что в других странах доставку еды или продуктов приходится ждать часами, а иногда она вовсе отсутствует.

