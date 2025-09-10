«Туалетная реальность». Туристка рассказала, что ее удивило в Китае

Российская путешественница Елена Лисейкина описала Китай словами «туалетная реальность». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Отдохнувшая в КНР туристка рассказала, что многие вещи, которые кажутся россиянам неприемлемыми, в этой азиатской стране абсолютно нормальны. Так, она советует всем путешественникам носить с собой салфетки в китайский туалет.

«Часто нет ни бумаги, ни дверей. В провинции встречаются просто дырки в полу. Но при этом, там чисто и без запаха», — добавила россиянка, подчеркнув, что маленькие дети в Китае испражняются на каждом углу.

Помимо этого, китайцы громко сплевывают слюни на улицах, в парках и даже в помещениях. Для них это «вопрос здоровья» — так азиаты справляются с грязным воздухом и очищают дыхательные пути.

«Аналогичная история с отрыжкой после еды. Она является признаком того, что повару особенно удался обед», — отметила тревел-блогерша.

Также Лисейкина предупредила, что жители Китая часто нарушают личные границы туристов и просят с ними сфотографироваться.

«Помню свой опыт: путешествовала с двумя детьми 4-5 лет, светловолосыми и голубоглазыми. Для китайцев они были как живые куклы. При любом удобном случае с нами фотографировались, детей трогали, пытались взять за руку или погладить по голове», — поделилась жительница России.

Ранее Елена Лисейкина описала Санкт-Петербург словами «действует угнетающе». Девушка перечислила семь вещей, которые превращают поездку по Северной столице в «испытание нервов на прочность».