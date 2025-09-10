Российские туристы рассказали о затоплении на Бали из-за сильных дождей
На Бали сильные дожди привели к затоплению острова и параличу движения. Об этом рассказали российские туристы.
На острове Бале из-за ливней, прошедших ночью, затопило десятки домов и автомобилей, а также повалило деревья. Как сообщает SHOT, под напором воды рушатся здания, а туннель Симпанг Дева Ручи оказался затоплен, что затрудняет доступ к международному аэропорту Нгурах-Рая.
По данным Telegram-канала оперативные службы работают над устранением последствий стихии, но масштабы бедствия мешают быстрой реакции. Информации о пострадавших пока нет.