В РСТ ответили, к чему приведет отмена виз в Китай

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил RT, что отмена визового режима увеличит рост поездок на материковый Китай на 25%.

© unsplash

По словам Горина, ежегодно из России путешествуют в Китай порядка 2 млн человек.

«Ожидаем рост поездок на материковый Китай на 25%, а на Хайнань уже ранее был безвизовый режим для прямых перелётов на остров», — отметил он.

Ранее Россия запросила у Китая разъяснения об условиях въезда россиян в КНР после того, как Пекин ввёл безвиз на срок до 30 дней.