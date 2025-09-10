Россияне рассказали, как сэкономить на отдыхе в Египте

Российская семя рассказала об отдыхе в Египте. Граждане объяснили, сколько денег потратили на отдых и на чем удалось сэкономить. «ФедералПресс» также сообщает, какие сюрпризы подстерегают русских в Египте и что может шокировать в отпуске.

© unsplash

Сколько стоит путешествие в Египет

Решение о поездке было спонтанным. Предложение знакомой – 130 тысяч рублей за тур на четверых (двое взрослых и двое детей) с перелетом и системой all inclusive в Шарм-эш-Шейхе – показалось невероятной удачей.

Итоговая сумма дополнительных трат на четверых за неделю составила около 30 тысяч рублей (плюс 13 тысяч за доплату отелю). Итого общий бюджет отпуска достиг 170 тысяч рублей, уточняют «Аргументы и факты».

Как можно сэкономить в отпуске

Изначальная экономия на туре предопределила и бюджетный характер всего отдыха. Номер за 50 долларов в сутки на четверых оказался соразмерен своей цене: скромно, но сносно. Нехватку кровати быстро устранили, а таракана убрали. Гораздо большей проблемой стал сломавшийся кондиционер, который починили лишь спустя сутки мучений в адской жаре.

Главный финансовый лайфхак, вынесенный из поездки, – обязательный обмен долларов на египетские фунты. Расплачиваясь фунтами, турист сразу попадает в категорию «понимающего», а не «одноразового» гостя. Продавцы становятся лояльнее, снижают завышенные в разы стартовые цены и охотнее идут на уступки.

Для обмена валюты нужен загранпаспорт, а пункты обмена разбросаны по всему городу. Тратить фунты можно везде: от шумных базаров до магазинов с фиксированными ценами, популярных у туристов.

Самые приятные траты – на фрукты. Сезон манго делает его королем местных рынков. Стоимость – от 60 до 90 EGP за килограмм в зависимости от сорта. Многие увозят эти сладкие плоды домой целыми коробками.

Чем шокировал Египет

Для семьи из РФ встреча с Африкой стала настоящим культурным шоком. Главное открытие ждало не в отеле, а за его пределами. Ощущение «другого» мира усиливается ритмом жизни города. Утренняя прогулка к морю напоминала путешествие по постапокалиптическому пейзажу: главные улицы были пустынны, витрины магазинов завешены тканью, а огромный торговый центр с первого взгляда напоминал заброшенное здание. На пляжах царила совершенно иная атмосфера.

Особенным испытанием стало привыкание к местным традициям. Пляж, относящийся к отелю, был заполнен египетскими семьями. Женщины в закрытых буркини купались с детьми, мужчины пили чай, подростки ныряли с масками. Российские туристы чувствовали себя белыми воронами, но уже через несколько дней дети с помощью смартфонов нашли общий язык со сверстниками. Африка оказалась не просто географической точкой на карте, а миром с абсолютно иными правилами, ритмом и эмоциями.

Несмотря на все сложности, отпуск удался. Море подарило незабываемые впечатления. Дети адаптировались и нашли друзей. Однако финальным, самым неприятным сюрпризом стала отмена обратного рейса, которая перечеркнула все финансовые выгоды и добавила немало стресса.

Идеальная формула отпуска с детьми, по мнению испытанных на себе трудностей, – это не спонтанность, а четкое планирование и только регулярные рейсы. Спонтанный Египет, возможно, лучше приберечь для поездки без детей, когда можно быть готовым ко любым неожиданностям континента.

