Из Тюмени появится новый прямой рейс за границу

В ноябре тюменцы получат возможность напрямую летать за границу по еще одному направлению. Будут запущены рейсы в Хургаду (Египет). Информация представлена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень — Хургада. Полетная программа — с 16 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года», — следует из данных на сайте авиагавани.

В ноябре ожидается один рейс, в декабре — четыре, в январе — три, в феврале — один, а в марте — два. Ранее URA.RU писало, что с ноября из Тюмени также возобновят прямые перелеты во Вьетнам и Таиланд.