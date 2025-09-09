Турпоток в Индонезию продолжает расти

Турпоток в Индонезию вырос в июле 2025 года, согласно данным Центрального статистического агентства (BPS) страны. Как сообщает Antara News, значительно увеличилось как количество иностранных гостей, так и внутренних поездок по стране.

© unsplash

Число прибытий достигло 1,48 млн человек, что на 13 процентов больше, чем в июле 2024 года. Малайзия по-прежнему остается крупнейшим рынком для индонезийского туризма – оттуда прибыло более 200 тыс. туристов. В совокупности с января по июль 2025 года в республику прибыло 8,53 млн иностранных туристов, что на 10,04 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Мы надеемся, что эта позитивная тенденция сохранится до конца года», – заявила министр туризма Индонезии Видиянти Путри Вардхана.

Рост наблюдается и во внутреннем туризме: в июле индонезийцы совершили около 100 млн поездок по своей стране. Это на 29,72 процента больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.