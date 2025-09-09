Пермь возобновляет прямое авиасообщение с Вьетнамом

В аэропорту Большое Савино анонсированы новые рейсы в город Камрань (Вьетнам), которые будет выполнять авиакомпания Azur Air. В рамках программы предусмотрено четыре перелета.

«Стартовый рейс запланирован на 24 ноября 2025 года, а завершение полетной программы — на 30 декабря 2025 года. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Boeing 767. Время в пути составит около девяти часов», — сказано в расписании пермского аэропорта.

Регулярные авиасообщения между Пермью и Вьетнамом были приостановлены в 2020 году. Причина — пандемия COVID-19.