Туристы научились обходить запрет Японии на визы для безработных

Для некоторых туристов, желающих посетить Японию осенью, стало проблемой нежелание дипломатов давать визы безработным, а также тем, кто безосновательно называл себя фрилансером, на самом деле не имея дохода. Но с этим ограничением некоторые решили справиться, проявив некоторую смекалку. Скорее всего, недостойную настоящего самурая.

© unsplash

«Самое простое – обзавестись статусом самозанятого и провести с его помощью несколько платежей себе от кого-то из знакомых. Придется заплатить немножко налогов, но зато за 6% у вас будет легальный источник дохода, который подходит для японской визы», – советуют в чатах, посвященных путешествиям за цветением сакуры.

Как утверждают туристы, больше всего проблем у безработных при подачах в Петербурге. Им здесь совершенно точно нужно спонсорское письмо от родственника. Те, кто раньше использовал статус «фрилансер», должны подтвердить это статусом ИП, самозанятого или хотя бы договорами ГПХ. В Москве тоже есть случаи, когда безработных предупреждают, что так подаваться не надо, и настойчиво спрашивают, есть ли хоть какой-то другой статус.

Ранее TourDom.ru писал, что в посольстве Японии в Москве решили ввести неприемные дни для туристов, подающих на визу, чтобы сократить увеличившиеся сроки оформления этих самых виз.