Эксперт рассказал о последствиях возможного ужесточения выдачи виз в ЕС

В случае введения Евросоюзом дополнительных ограничений на выдачу туристических виз гражданам РФ в визовых центрах сократятся квоты на подачу документов, увеличатся сроки их рассмотрения, при этом полностью остановить выдачу виз ЕС вряд ли решится. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на генерального директора VCP Travel Михаила Абасова.

«Что ждет туристов на практике: усложнение процедуры - сокращение квот на подачу документов, увеличение сроков рассмотрения. Целевое использование виз: с испанской визой могут не пустить во Францию и наоборот. Ограничения для дипломатов: запрет на свободное перемещение по Шенгену вне страны аккредитации», — сказал эксперт.

При этом, по его словам, полностью остановить выдачу виз ЕС вряд ли решится.

«Слишком много внутренних противоречий. Даже Германия, закрывшая внутри Шенгена границы, продолжает принимать туристов», — объяснил Абасов.

Он порекомендовал туристам не поддаваться панике, так как санкции - это долгий процесс, и многие инициативы останутся "на бумаге". Кроме того, следует тщательнее готовить документы для подачи на визу.

«Чем прозрачнее досье, тем выше шанс получить визу даже в условиях ограничений. Главное - сохранять спокойствие и следить за обновлениями. ЕС не монолитен, и каждая страна будет отстаивать свои интересы», — отметил эксперт.

По его словам, 19-й пакет санкций Евросоюза, находящийся в разработке, действительно предполагает ужесточение визового режима для россиян, но не полный запрет на выдачу шенгенских виз. При этом важно учитывать, что перед принятием любых мер ЕС часто тестирует общественную реакцию через "утечки" в СМИ.