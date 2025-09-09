Посольство РФ объяснило, что нельзя делать туристам в Непале

Посольство России в Непале рекомендует российским туристам в горных районах страны пока не выезжать в Катманду и дождаться стабилизации обстановки в столице, где начались беспорядки после антиправительственных протестов. Об этом ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

© unsplash

В Гималаях в Непале может находиться несколько десятков туристов из России.

«Посольство рекомендует туристам, которые находятся в горных районах Непала, не приезжать в столицу Катманду, где аэропорт закрыт», — сказали в диппредставительстве.

В дипмиссии напомнили, что в настоящее время не сезон восхождений на главную вершину Гималаев - Эверест, но для альпинистов доступны другие восьмитысячники, в частности, Манаслу.

«На Эвересте сейчас никого нет, сейчас не сезон восхождения на Эверест, а разрешения выдаются только в апреле-мае. Но на Манаслу как минимум два российских клуба направили свои экспедиции. Один из этих клубов - "7 вершин"», — уточнили в дипмиссии.

При этом в посольстве подчеркнули, что российские туристы в Непале находятся в безопасности.

Правительство этой страны 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, более 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. 9 сентября премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.