Что дало кругосветное путешествие мужчине с психическим заболеванием

Американец Кэмерон Мофид, страдающий обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), отправился в кругосветное путешествие, чтобы справиться со своими навязчивыми мыслями и страхами. Он задумал практически невозможное — стать самым молодым человеком, побывавшим во всех странах планеты, и довел эту идею фикс до реальности. Его история доказывает: иногда лучший способ обуздать свои страхи — бросить им вызов на другом конце света. Чем обернулось его приключение — в материале «Ленты.ру».

© unsplash

Локдаун обострил заболевание американца и натолкнул на безумную затею

Кэмерону Мофиду сейчас 25 лет, а с диагнозом ОКР он живет с 12. Это расстройство проявляется навязчивыми мыслями, которые заставляют выполнять определенные ритуалы: например, бесконечно мыть руки или мысленно прокручивать один и тот же разговор. В марте 2020 года, когда 20-летний студент Мофид оказался взаперти в съемной квартире во время локдауна в Майами, его недуг вышел из-под контроля.

«Навязчивые мысли стали куда сильнее. Я чувствовал себя парализованным, застрявшим в бесконечном мысленном цикле, и отчаянно искал способ выбраться из этой ловушки», — Кэмерон Мофид о своем заболевании.

Чтобы отвлечься в изоляции, Кэмерон начал листать сайты о путешествиях и его поразил один факт: людей, побывавших во всех странах мира (всего их 195), оказалось меньше, чем слетавших в космос. Таких отважных путешественников на тот момент насчитывалось порядка 300, а самый молодой из них завершил свое приключение в 27 лет. Мофид был этим ошеломлен и внезапно загорелся идеей стать одним из них — более того, превзойти предыдущего рекордсмена по возрасту.

Официальный рекорд Гиннесса тогда принадлежал 21-летней путешественнице, которая достигла цели с помощью условных визитов — достаточно было просто пересечь границу и осуществить транзит в аэропорту. Мофид же поставил себе более высокую планку: следовать строгим правилам сообщества Nomad Mania, требующим действительно выходить из аэропорта и проводить в каждой стране хотя бы несколько дней.

Согласно правилам сообщества Nomad Mania, чтобы посещение было засчитано, турист должен побывать хотя бы в одном значимом культурном объекте, а также осуществить взаимодействие с местными жителями (при этом сотрудники пограничной службы не входят в их число).

Сам Кэмерон потом признавался, что в его затее присутствовала какая-то ирония: стремление во что бы то ни стало объехать 195 стран само по себе походило на симптом ОКР. Но, по его словам, именно этот «безумный» проект парадоксально помог ему вырваться из плена навязчивых мыслей и начать жить свободнее.

Чтобы накопить деньги, Мофид работал по ночам и организовывал вечеринки

Реализовать грандиозный замысел оказалось нелегко — требовались и деньги, и время. Мофид решил ускорить учебу и одновременно заработать на свое путешествие. Он брал дополнительные курсы в Университете Майами, чтобы досрочно получить диплом, а по ночам подрабатывал организатором вечеринок и клубных мероприятий. Во время студенческих каникул дело дошло до абсурда: за одну мартовскую неделю Мофид устроил 30 ночных вечеринок подряд, едва успевав поспать пару часов между ними. Усилия окупились — к концу 2022 года он скопил достаточно средств и даже экстерном закончил бизнес-школу, получив степень MBA всего за семь месяцев.

К этому моменту путешественник уже составил гигантскую электронную таблицу с маршрутом и сметой расходов по каждой стране. Родители Кэмерона с тревогой отнеслись к его намерению посетить «горячие точки» вроде Афганистана или Ирака, но отговаривать не стали. Едва сдав последний экзамен в декабре 2022-го, Мофид даже не пошел на выпускную церемонию: он тут же собрал рюкзак и наутро вылетел первым рейсом в Судан. Добравшись туда, американец не удержался от выпускной фотосессии — на фоне древних нубийских пирамид под Хартумом он надел мантию и попросил местных жителей «принять участие в его выпускном». Так у него появились первые памятные снимки.

Следующие два года превратились в череду экспедиций и коротких возвращений домой. Мофид действовал по четкому плану: разбивал весь мир на регионы и покорял их по очереди, параллельно продолжая подрабатывать в Майами для пополнения бюджета. За один такой выезд он успевал посетить от семи до двадцати стран, выверяя маршруты так, чтобы тратить минимум денег и времени.

Едва вернувшись из очередного путешествия, неугомонный парень тут же строил следующий маршрут — отдыхать было некогда, Кэмерон признается, что адреналин гнал его вперед.

Самый длительный бросок длился три месяца: на предпоследнем этапе своего тура Мофид начал путь в Омане, затем побывал в Иране, прокатился по Закавказью, заехал в Дубай и даже достиг России, откуда на автобусах и пешком добрался до Эстонии.

За время своих поездок Кэмерон успел попробовать все виды приключений. Он погружался в клетке к акулам у берегов ЮАР, летал на зиплайне над джунглями Белиза, голосовал на горных дорогах Пакистана — и даже пробежал марафон в Северной Корее. В маршруте молодого американца были и популярные туристические точки, и труднодоступные уголки планеты, куда до него почти никто не добирался.

Кэмерон нарвался на допрос в Пакистане и оказался в тюрьме в Джибути

Разумеется, не обошлось и без опасных ситуаций — их за эти годы хватило с лихвой. Например, чтобы попасть в Афганистан, Мофиду пришлось добираться наземным путем через печально известный погранпереход Торкхам на границе с Пакистаном. Он нарядился в местную одежду и отрастил бороду, чтобы не привлекать внимания, но это не помогло: пакистанские силовики мгновенно задержали подозрительного иностранца прямо на границе.

«Меня долго допрашивали, а в это время у всех на глазах другого задержанного хлестали плетьми — зрелище не для слабонервных», — рассказывает путешественник.

К счастью, Мофида спустя несколько часов отпустили, и на афганской стороне его тут же встретил боевик-талиб с пулеметом внушительных размеров, который радушно предложил гостю чашку чая.

Другой случай и вовсе закончился тюрьмой.

В Джибути Мофид на городском рынке сфотографировал торговца психотропной травой кат, и тот сразу поднял тревогу. Со всех сторон набежали люди; полиция без лишних разговоров бросила иностранца в камеру. На улице стояла жара под плюс 43 градуса, телефон у задержанного отобрали, а вечером у него должен был быть перелет в другую страну. Лишь спустя полдня в участок явился глава национальной полиции, чтобы лично допросить «шпиона».

Просмотрев селфи Мофида из разных точек планеты, начальник понял, что перед ним просто чересчур любопытный турист, и распорядился немедленно отпустить задержанного. Кэмерону строго посоветовали больше не возвращаться в Джибути — к счастью, он успел на свой самолет и неприятный опыт остался лишь воспоминанием.

Были и проблемы со здоровьем. В Алжире Мофид подхватил тяжелую инфекцию и несколько дней пролежал пластом без медицинской помощи.

Другой форс-мажор случился в Сомали: в Могадишо после очередного теракта экстренно закрыли аэропорт, отменив все рейсы. Кэмерону пришлось спешно искать обходной путь и уезжать из страны через север, пока власти пытались навести порядок.

Впрочем, самой труднодоступной точкой оказалась Северная Корея, державшая границы на замке все годы пандемии. Весной 2025-го пришла новость, что власти КНДР впервые за шесть лет откроют двери иностранцам ради проведения ежегодного Пхеньянского марафона. Туристические визы по-прежнему не выдавались, но участников забега пустили по линии спорта — требовалось притвориться марафонцем.

Кэмерон никогда прежде не бегал длинные дистанции, однако ради своей миссии он, не раздумывая, записался в международную группу бегунов. И вот 6 апреля 2025 года, спустя пару недель после своего 25-летия, Мофид пересек финишную черту в Пхеньяне — последний, 195-й флаг был взят. На трибунах стадиона его и других иностранцев приветствовали 50 тысяч восторженных зрителей, и адреналин подскочил так, что путешественник на миг поверил: может быть, он даже вырвется в лидеры гонки.

«Я не мог поверить, что все это происходит наяву», — Кэмерон Мофид о забеге в Северной Корее.

Мофид помог целой общине в Африке

При всем этом Мофид подчеркивает: путешествие прежде всего научило его доброте и эмпатии.

«Люди в основе своей добры, и мир не делится просто на черное и белое», — говорит он.

В каждой стране Кэмерона встречали простые люди, готовые помочь незнакомцу. В Суринаме один местный житель укрыл его у себя в хижине во время тропического шторма, а в Багдаде, куда бы ни пришел американец, всюду находились желающие напоить гостя чаем, несмотря на разницу культур и языков.

Многие из тех, кто встречался ему на пути, сами почти ничего не имели, но были готовы отдать последнее ради помощи чужестранцу. В такие моменты, по словам Мофида, он понял простую истину: чем больше путешествуешь, тем отчетливее осознаешь, как мало еще знаешь об этом мире.

Особенно сильное впечатление на путешественника произвела Нигерия — его 115-я страна в списке. В Лагосе Мофид побывал в печально знаменитом районе Макоко, где более 100 тысяч человек ютятся в лачугах на сваях прямо над мутной лагуной. Условия там оказались ужасающими: всего 15 процентов детей посещают школу, учителя месяцами не получают зарплату, а вокруг — сточные воды и горы мусора. После той поездки Кэмерон уже не мог оставаться равнодушным к благотворительной деятельности. Он инициировал сбор пожертвований, чтобы поддержать местную школу и обеспечить детей всем необходимым для учебы.

Изначально студентам-энтузиастам удалось собрать лишь несколько тысяч долларов. Мофид уже собирался закрыть кампанию, как вдруг увидел внушительный перевод — знаменитый баскетболист Кайри Ирвинг пожертвовал на школу 45 тысяч долларов. Получив такую сумму, путешественник почувствовал ответственность распорядиться ею как можно мудрее: на родине он не раз наблюдал, как за одну ночь в клубе кто-то спускает и 50 тысяч долларов, а ведь примерно столько же стоит построить школу в Африке. Кэмерон решил сменить приоритеты: вскоре он отошел от ночного развлекательного бизнеса и учредил некоммерческую организацию Humanity Effect («Эффект человечности»), чтобы поддерживать общину Макоко на постоянной основе.

Спустя 2,5 года благодаря Humanity Effect в лагосских трущобах уже была построена вторая школа и открыт приют для 40 сирот; команда волонтеров также провела медицинскую миссию для местных жителей. Этому проекту Мофид теперь посвящает все свое время и считает его главным достижением в жизни.

«90 процентов нашего успеха зависит от жеребьевки при рождении — от страны и семьи, куда ты попадешь, — отмечает он. — Детям в Макоко просто не повезло, и помочь им — лучшее, что я мог сделать».

Американец признался, что теперь считает расстройство его суперсилой

Главная цель путешествия — если не излечиться от ОКР, то хотя бы обуздать его — в итоге была достигнута. По словам Мофида, сейчас его состояние «лучшее за всю жизнь». Постоянно бросая себя в непривычную среду, он постепенно научился справляться со своими триггерами. Много раз приходилось жить в спартанских условиях — ночевать в местах, кишащих червяками или пауками, мыться из бочки или вовсе терпеть отсутствие элементарных удобств. Раньше подобное мгновенно вызвало бы у него панику, а теперь путешественник умеет успокоить себя и понимает, что ничего смертельного не происходит.

Странствия также приучили его быть счастливым наедине с собой, не ощущая прежней тревоги. Более того, Мофид перестал воспринимать ОКР как врага — напротив, он называет свой недуг тайным оружием.

«Мое расстройство стало моей суперсилой, ведь именно оно подарило мне ту самую неутолимую любознательность, которая и позволила осуществить задуманное», — Кэмерон Мофид про ОКР.

Теперь вместо бесконечной борьбы Кэмерон учится принимать особенности своего мозга и жить с ними в мире.

Стоит отметить, что формально Мофид стал самым молодым путешественником, объехавшим все страны мира к 25 годам — это достижение зафиксировало авторитетное сообщество экстремальных туристов NomadMania. Однако в знаменитой Книге рекордов Гиннесса его имя не появилось: там до сих пор удерживает титул 21-летняя девушка, которой зачли ряд визитов в облегченном формате (например, короткий заезд в погранзону вместо полноценного пребывания в стране). Тем не менее молодой рекордсмен не слишком переживает из-за формальностей. Для него гораздо важнее бесценный опыт, полученный в пути и закаливший его характер.

Завершив свою пятилетнюю кругосветку, Мофид признается, что испытывает смешанные чувства — гордость от достигнутой мечты и легкую грусть от того, что большое приключение подошло к концу. Впрочем, у него уже созрели новые планы. Теперь путешественник хочет вернуться в некоторые особенно полюбившиеся страны и увидеть их не впопыхах, а не спеша и вдумчиво — например, основательно исследовать Ирак, Венесуэлу, Японию и ряд уголков Ближнего Востока. Кроме того, как ни парадоксально, он объехал весь земной шар, но до сих пор ни разу не был в Нью-Йорке. Этот пробел американец тоже собирается вскоре устранить — теперь у него достаточно времени, чтобы путешествовать в свое удовольствие и без оглядки на любые списки.