Раскрыта стоимость самого дорогого летнего тура

Самый дорогой тур летом этого года был продан за 34 млн руб. - путевку в Турцию на месяц приобрела компания из шести человек. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе на пресс-конференции в ТАСС.

© РИА Новости

«Самый дорогой тур в выездном туризме на шесть человек на месяц с лишним на вилле в комплексе Max Royal (Турция) - 34 млн руб.», — сказала она.

Самый дорогой тур по России был продан за 4,3 млн руб. Такую сумму заплатила семья из четырех человек за поездку на Байкал на восемь дней без учета стоимости перелета.

«Довольно интересный тур - самый дорогой во въездном туризме - для арабских гостей катание на танках. Это стоило $31 тыс. на человека», — рассказала Ломидзе.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин, в свою очередь, привел статистику онлайн-бронирований отелей самостоятельными туристами. По данным ассоциации, самое дорогое бронирование летом в РФ было совершено за 401 тыс. руб. За эту сумму трое взрослых с ребенком провели четыре ночи в номере "люкс" пятизвездочного отеля в горном кластере Сочи, рассказал он.

Брагин также сообщил, что самое дорогое бронирование зарубежного отдыха обошлось в 2,5 млн руб. Такую сумму заплатила семья из двоих взрослых и троих детей за 20-дневный отдых в пятизвездочном отеле Антальи.