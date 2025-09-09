Назван лидер антирейтинга по соотношению туристов и местных жителей

Согласно исследованию MoneyTransfers, Пхукет возглавил мировой антирейтинг по соотношению туристов и местного населения. На одного коренного жителя приходится 118 туристов, этот показатель втрое превышает аналогичные данные по Венеции (21:1) и Ираклиону (22:1). Рост турпотока привел к резкому ухудшению экологической обстановки — воды у побережья заполнились пластиковыми отходами, а коралловые рифы подвергаются разрушению из-за неконтролируемого дайвинга.

© runews24.ru

Эксперты рекомендуют выбирать для посещения менее популярные пляжи как Най Харн и Ао Йон, арендовать лодки для посещения соседних островов и планировать поездки в межсезонье (май-октябрь). Особое внимание стоит уделить ранним утренним часам для посещения ключевых достопримечательностей — с 6 до 9 утра можно застать пляжи практически пустыми. Местные власти рассматривают введение туристического сбора по примеру Венеции, который мог бы частично компенсировать ущерб экосистеме.