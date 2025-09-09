Если время и бюджет ограничены, достаточно посетить три страны Азии, и они подарят впечатления, сопоставимые с десятком других направлений.

Таиланд

Доступные цены, вкусная еда на каждом углу, райские острова с белым песком и закатами, которые хочется смотреть бесконечно. Здесь можно легко совместить шумный Бангкок с уличными рынками и ночной жизнью и тихий отдых на побережье.

Китай

Гигантские мегаполисы с небоскребами соседствуют с тихими провинциями, где жизнь течет размеренно. Здесь можно увидеть и современные технологии, и древние раскопки, пройтись по Великой китайской стене, попробовать настоящую кухню регионов и встретить панд.

Самые сложные страны для первого путешествия

Япония

Это страна, где традиции и высокие технологии уживаются рядом: можно за один день посетить старинный храм и потом оказаться в районе с неоновыми вывесками и роботами-официантам.

Подробнее об этих странах рассказала в своем видео блогер @dianazagran.