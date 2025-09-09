Россиянку упекли в «тюрьму» по прилете в аэропорт Бангкока

Попытка въехать в Таиланд без минимально необходимой суммы наличных обернулась для россиянки серьезными неприятностями. Историю обсуждают в запрещенной соцсети, в группе российских экспатов в Паттайе.

© tourdom.ru

В аэропорту Бангкока при прохождении контроля пограничники поинтересовались, есть ли с собой у Светланы (имя изменено. – Ред.) эквивалент 20 тыс. батов (примерно 50 тыс. руб. – Ред). Таких денег у нее не оказалось. Девушку принудительно отправили в аэропортовую гостиницу, по ее словам, напоминавшую скорее тюрьму: комната на несколько человек, двухъярусные нары, грязные матрас и простыни. Свет не выключали круглосуточно. Антисанитария, питание самое скудное. Трое суток проживания в «обезьяннике» обошлись в 2,4 тыс батов. На четвертый день россиянке объявили, что в Таиланд ее не пустят, и потребовали вылететь из страны. Штамп «недостаточно наличных денег» в паспорт не поставили.

В комментариях к этой истории участники обсуждения обращают внимание на странности. Светлана владеет недвижимостью в Таиланде, кроме того, имеет разрешение на работу в стране. Есть и тайская банковская карта, на которой были деньги. Некоторые предположили, что у россиянки закончилась долгосрочная виза и она решила въехать как турист, воспользовавшись двухмесячным безвизом. Отсюда и требование предъявить наличные.

Так или иначе, туристам надо иметь в виду: иметь при себе эквивалент как минимум 20 тыс. батов – обязательное условие. Кроме того, у гостей из стран, гражданам которых разрешено безвизовое пребывание в Таиланде, могут потребовать обратный билет на дату, укладывающуюся в срок безвиза. Для россиян это на сегодня 60 дней. Также перед поездкой нужно оформить электронную карту прибытия – TDAC. Те, кто по каким-либо причинам не сделает это до вылета, могут воспользоваться специальными стойками в аэропортах Таиланда.