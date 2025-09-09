Пассажиры S7 застряли в Стамбуле более чем на сутки

Более чем на сутки задерживается рейс S7 Airlines из Стамбула в Новосибирск. Boeing 737 должен был отправиться из Турции еще 8 сентября в 12:25. Ранним утром в понедельник авиакомпания разослала пассажирам уведомления, что рейс задерживается до 13:50. Потом вылет переносили еще несколько раз – на 14:25, 16:00, 17:45 и 21:00.

Однако и вечером борт не смог вывезти туристов из Стамбула. Через какое-то время на онлайн-табло появилась информация об отмене S7 5890. Пассажирам сказали, что рейс откладывается в связи с техническим обслуживанием боинга. Авиакомпания предоставила туристам талоны на питание и расселила в гостинице. Людям пообещали, что их отправят домой 9 сентября, ориентировочно в 15 часов.

«Рейс из Стамбула задержан из-за возникшей неисправности, – подтвердили в самой авиакомпании. – Ожидаются работы по ее устранению».

Впрочем, точное время вылета перевозчик при обращении на горячую линию не указывает.

По данным онлайн-табло S7, на текущий момент борт планируют отправить в Новосибирск в 18:00, на 29,5 часа позже расписания. Расчетное время прибытия в Толмачево – 03:48 10 сентября, вместо 22:20 8-го.

Ранее боинг с регистрационным номером RA-73359 выполнял рейс из Новосибирска в Стамбул, и тоже задержался: по данным Flightradar24, в Турцию он доставил пассажиров с 5-часовым опозданием.

Судя по онлайн-табло аэропорта Толмачево, задержка прибытия не повлечет за собой веерного сбоя в расписании. По крайней мере, рейсы S7 из Новосибирска в Стамбул вчера и сегодня вылетали по графику, в 08:45.

Ранее TourDom.ru писал, что более 300 туристов застряли в Казахстане на пути в Турцию. Самолет AZUR air, вылетевший из Екатеринбурга, по техническим причинам сел на запасном аэродроме в Атырау.