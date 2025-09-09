В Китай без виз, но не без правил: что нужно помнить во время поездки

Со следующей недели российским туристам можно посещать Китай без визы. Но при этом не лишним будет знать и помнить об ограничениях, которые касаются иностранных туристов в этой стране, и о наказаниях, предусмотренных за нарушение этих ограничений. Редакция TourDom.ru изучила основные положения работающего с 2013 года Закона КНР о въезде и выезде.

У того, кто путешествует в составе туристической группы, поводов для беспокойства меньше – юридическими нюансами занимается туроператор, а вот самостоятельным туристам следует знать, что если они проживают не в отелях, а, например, в съемной квартире, то либо они сами, либо их домохозяева должны зарегистрировать гостей в местных органах общественной безопасности в течение 24 часов после поселения. Если этого не сделать, можно получить штраф в размере до 2 тыс. юаней (около 23 тыс. руб. по текущему курсу).

Серьезнее наказание за нарушение безвизового режима. Российские туристы могут находиться в КНР не больше 30 дней. Если же возникнет просрочка, придется отвечать – либо рублем, либо свободой. «В серьезных случаях назначается штраф за нелегальное проживание в размере 500 юаней (5,8 тыс. руб. – Ред.) в день, при этом общий штраф не может превышать 10 тыс. юаней (116 тыс. руб. – Ред.), или происходит задержание на срок от 5 до 15 дней», – говорится в законе.

Без визы можно посетить территорию почти всего Китая за некоторыми исключениями. Речь о «местах, въезд в которые для иностранцев ограничен». Полный перечень таких мест в законе не приводится, но, по словам экспертов, закрыт доступ в некоторые места Синьцзян-Уйгурского автономного района (туристы, например, пишут о невозможности попасть в часть деревень, населенных уйгурами) и Внутренней Монголии. Хотя в целом, по словам председателя Совета ассоциации международного сотрудничества в туризме «Мир без границ» Александра Львова, это обычные провинции и каких-то особых режимов там нет.

А вот посетить самостоятельно Тибетский автономный район нельзя – только в составе группы или в сопровождении гида и личного водителя. Для путешествия по Тибету необходимо получать специальное разрешение.

Иностранные граждане, нарушившие данные правила, получают предписание немедленно покинуть «запретную» территорию, а в серьезных случаях их могут задержать на срок от 5 до 10 дней. При этом любые записи, снимки, фото или видео конфискуются или уничтожаются, причем есть вариант лишиться и самой техники.

