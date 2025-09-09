«Турпомощь» дала рекомендации туристам в Непале

«Турпомощь» настоятельно рекомендует всем российским туристам, находящимся в Непале, соблюдать повышенные меры предосторожности, подчеркнула в беседе с RT пресс-секретарь ассоциации Мария Зюкова.

© unsplash

«Воздержаться от посещения районов, где объявлены или происходят массовые акции протеста и митинги, следовать указаниям местных властей и правоохранительных органов, а также поддерживать постоянную связь со своими туроператорами или представителями принимающей стороны для получения актуальной информации об изменении маршрутов и программ пребывания. Кроме того, по возможности иметь при себе документы, удостоверяющие личность и страховой полис», — рассказала Зюкова.

Отмечается, что посольство России в Катманду функционирует в штатном режиме и держит ситуацию на постоянном контроле.

«Все обращения граждан принимаются по установленным каналам связи для оперативного оказания необходимой консульской помощи. Также Совет по туризму Непала совместно с Туристической полицией запускает бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Автобусы будут курсировать от аэропорта до основных гостиниц Катманду и обратно», — заключила собеседница RT.

Ранее протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны.