В РСТ рекомендовали российским туристам избегать протестов в Непале

Несмотря на бушующие в Непале протесты, туристам опасаться нечего, однако пренебрегать некоторыми правилами безопасности нельзя, сказал НСН Алексан Мкртчян. В столице Непала Катманду, где сейчас бушуют протесты, российских туристов почти нет, в основном соотечественники выбирают отдых в горах. Бояться отдыхать в Непале не стоит, но нужно соблюдать меры предосторожности, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Армия Непала эвакуирует на вертолетах членов правительства страны, спасая их от разъяренных протестующих. Об этом сообщила газета Kathmandu Post. Митингующие недовольны решением руководства Непала заблокировать на территории страны соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), которое было принято на прошлой неделе. Между тем в столице страны Катманду закрыт международный аэропорт, и сотни российских туристов пока не могут выбраться из Непала. Мкртчян заявил, что туристам ничто не угрожает, однако о мерах предосторожности забывать не стоит. «В Непале меньше 500 организованных туристов, хотя понятно, что есть некоторые россияне, которые приехали сами по себе. В основном туристы сейчас находятся на горных треккингах, непосредственно в столице Непала Катманду людей немного, это не экскурсионное место. Туристы приезжают в Непал ради того, чтобы побывать в горах. Мы находимся на связи с туристами, объясняем им, что ни в коем случае нельзя посещать места скопления людей и демонстрации, тем, кто уже находится в Катманду, следует отсиживаться в отелях и не выходить на улицы. Туристам ничего не угрожает, задача местных жителей — разблокировать соцсети. От путешествия в Непал тем, кто уже собирается посетить страну, отказываться не стоит», — сказал Мкртчян. Ранее генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов заявил, что на фоне протестов в Индонезии ситуация на туристическом острове Бали остается спокойной, ведь остров является обособленным регионом как географически, так и культурно-социально.

© ТАСС