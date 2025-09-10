«Главные красавицы Европы». Путешественник описал девушек в Беларуси

Россиянин, путешествующий по миру, побывал в Республике Беларусь и описал местных девушек словами «главные красавицы Европы». Своим мнением он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Тревел-блогер отметил, что белоруски отличаются от жительниц стран Евросоюза хорошими фигурами. Они практически не пользуются косметикой и предпочитают носить легкие платья, поэтому выглядят так, будто продолжают «жить в СССР».

Причиной такой моды турист считает собственное производство.

«Вместо того, что завозить в страну кучи китайской и турецкой одежды — белорусы просто шьют свои собственные платья, сарафаны, брюки, рубашки и кофты», — отметил россиянин.

Путешественник добавил, что и женщин в возрасте в Беларуси легко спутать с юными девушками. А молодые пары здесь смотрятся гармонично и красиво.

