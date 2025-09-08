Какая страна остается на первом месте у россиян по поездкам в бархатный сезон

Начинается бархатный сезон для отпусков. Волшебное время, когда на курортах становится меньше отдыхающих из-за отсутствия семей со школьниками, цены на отели чуть ниже, а солнце уже не так активно. Рекордсменом среди зарубежных направлений для осенних отпусков у россиян остается Турция, от которой многие отказываются летом именно из-за адской жары. И даже протесты, которые в эти дни там активизировались, не отпугнули отпускников. Какова сейчас ситуация с отдыхом в Турции и куда еще кроме нее собрались россияне для осеннего релакса, мы узнали у экспертов туриндустрии.

...И хотя сейчас за окном у москвичей сухое и солнечное бабье лето, многие привыкли его себе продлевать, поэтому обычно планируют отпуск осенью в более теплых местах в нашей стране или за рубежом.

Объемы бронирования зарубежных направлений на период бархатного сезона-2025 — с начала сентября по конец октября — значительно опережают показатели того же периода прошлого года. Как считают эксперты Российского союза туриндустрии (РСТ), рост может быть связан с хорошим курсом рубля и опасениями, что он может измениться в ближайшие месяцы. Кроме того, популярности путешествий в осенний период способствует снижение цен на авиабилеты и отели по сравнению с высоким летним сезоном и, само собой, более мягкая погода на популярных курортах.

Однако минувшей ночью, с 7 на 8 сентября, пришли не очень радостные вести из излюбленного заграничного места отдыха россиян в бархатный сезон — Турции. В Стамбуле взбунтовалась оппозиция, недовольная нынешней политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Прошли массовые акции протеста и местами даже серьезные стычки с полицией. Местные СМИ сообщили об ограничении в Стамбуле доступа к социальным сетям и наиболее популярным мессенджерам.

Как это бывало и прежде, несмотря на турецкие волнения, никаких отмен бронирований, возвратов туров или спада спроса на Турцию у россиян не наблюдается. К туроператорам на данный момент таких заявок не поступало. Об этом в интервью «МК» сообщил руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

По его словам, Турция традиционно находится на первом месте в топе стран, куда наши соотечественники едут отдыхать. За год Турцию посещает около 6 миллионов россиян: это и самостоятельные туристы, и организованный отдых, и бизнес...

Комментируя ситуацию с акциями протеста в Турции, Артур Абдюханов добавил, что они не влияют на отдых; «возможно, будут введены ограничения доступа в отдельные районы города, но на данный момент масштабных запретов нет».

Впрочем, судя по турецким пабликам, кто-то из россиян все же задумался о сдаче билетов в Стамбул с датами прилета на днях. Сомневающихся в чатах успокаивают те, кто сейчас находится в городе:

«Для туристов никаких проблем не вижу. Все спокойно, все гуляют». «Митинги присутствуют. Туристы спокойно гуляют, все ок. Через несколько дней все придет в норму», — заверил админ паблика «Турция, Стамбул, Анталья».

Хотя, например, российская туристка Екатерина, находящаяся там, написала 8 сентября: «Много машин ОМОНа, и соцсети блокировали вчера с вечера позднего».

К слову, в марте автор этих строк сама оказалась в Стамбуле во время проходящих там протестов, связанных с арестом мэра Стамбула Экрема Имамоглу, но мы их никак на себе не ощутили. Один раз за время отдыха слышали где-то вдали от нашего отеля скандирующих демонстрантов. «Акции недовольных» проходили, кстати, по ночам, не создавая никаких неудобств туристам. Ведь Турция в них заинтересована, да еще как...

И все же большинство туристов в свой отпуск отправятся на турецкое побережье. А там обстановка спокойная!

— Протесты на сегодня не масштабные, митинг проходил у офиса оппозиции в Стамбуле и никак не затронул сам город, — рассказал «МК» турэксперт Владимир Хотко, проживающий в Аланье. — В Анталье, Аланье и в других городах никто ничего про это не знает. Сегодня начался новый учебный год, все заняты делами. В Анталье +30 градусов, туристы и гости на пляжах. Писали, что с ночи якобы не работают соцсети, но по факту сейчас все работает. Больше паники, как всегда, в российском информпространстве. Я бы отметил, что в Турции наибольший резонанс сейчас в Измире, где 16-летний подросток, по неизвестной пока причине, пришел в полицейский участок и застрелил двух полицейских. И этот резонанс больше, нежели митинги оппозиции.

...Но понятно, что не Турцией единой живет наш отпускник. Возвращаясь к «бархатным» заездам, в десятку лидеров интереса россиян, по данным «Слетать.ру», в этом году вошли: Турция (42,1% от общего объема продаж), Египет (15,8%), Россия (11,3%), ОАЭ (7,8%), Абхазия (5%), Таиланд (4,7%), Вьетнам (3,2%), Китай (2,6%), Мальдивы (1,8%), Тунис (1,2%).

При этом уровень спроса на туры с заездами с начала сентября по середину октября 2025 года (то есть в бархатный сезон) на 10% превышает аналогичные показатели предыдущего года.

Мы сравнили, что было с осенними заездами россиян в 2024 году. Тогда в топ направлений входили: на первом месте все та же Турция (40,7%), Россия (22,8%), Египет (11,7%), Абхазия (5,8%), ОАЭ (5,7%), Таиланд (5,3%), Китай (2,1%), Мальдивы (1,3%), Куба (0,9%), Шри-Ланка (0,5%). Как видно, Россия поменялась в этом году местами с Египтом, уступив ему почетное второе место. Чуть подуменьшились Таиланд и Абхазия по сравнению с прошлым годом, зато подросли по количеству поездок россиян Китай и Мальдивы.

По данным, предоставленным «МК» РСТ, средний чек на туры по сравнению с аналогичными показателями годом ранее в пятерке стран-лидеров изменился так: Турция — увеличился на 0,5% (до 202 300 руб.); Египет — снизился на 3% (до 182 450 руб.); Россия — снизился на 0,7% (до 96 450 руб.). В ОАЭ стоимость осеннего отдыха увеличилась в среднем на 2,2% (до 181 400 рублей), а по Абхазии произошел рост стоимости тура на 3,3% (до 99 000 рублей).

Так что, несмотря на подорожание отдыха в Турции, у россиян она по-прежнему возглавляет рейтинг мест для проведения отпусков.

Наши соотечественники активно путешествуют осенью и по родной стране. Топ-5 внутренних направлений, исходя из проданных путевок одним из членов РСТ с заездами в течение бархатного сезона 2025 года, выглядит так: Краснодарский край (39,9% — доля от общего объема заявок по России), Крым (10%), Кавказские Минеральные Воды (9,5%), Калининградская область и Санкт-Петербург с равными показателями (по 6,8%), Республика Дагестан (5,6%).