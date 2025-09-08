Туристы опасаются отказов в визах США

Пост в тг-канале «Крыша ТурДома» о том, что россияне теперь могут подавать на визу США только в американских посольствах в Астане или Варшаве, собрал более 70 комментариев. Судя по откликам, наши подписчики ожидают обострения проблем с получением виз, хотя эта процедура и прежде была квестом.

«В Польшу сейчас не гарантирован въезд даже с действующим шенгеном, а в американском посольстве в Казахстане отказов больше 60%», – пишут в комментариях.

Мы промониторили на форуме Винского кейсы от россиян, обращавшихся в последние месяцы за визами в США через дипведомство в Астане. Судя по приведенным на этой площадке примерам, одобрение разрешений на въезд схоже с лотереей. Некоторые отмечают, что во время их визита в посольство отказы получали почти все собиравшиеся в Америку с детьми. Другие пишут обратное:

«Семьям с ребенком визы одобряли. А парня с девушкой, стоявших передо мной в очереди на собеседование, развернули без объяснения причин».

Один из россиян, подававший документы через Астану в июле, поделился вовсе не обнадеживающей историей:

«Визы дали только двум казахстанским заявителям. Все граждане РФ выходили с отказом – и молодые, и пожилые, и семьи, и неоднократно бывшие в США. Такое ощущение, что русских решили вообще в Америку не пускать».

Из других сложностей – слоты для записи на собеседование приходится подолгу отслеживать. Информацию о свободных «окнах» в посольстве в Астане, как правило, обновляют по вторникам и четвергам в 6 утра. Если повезет, забронировать визит на визовое интервью реально только на даты через 2 месяца: 4 сентября была открыта запись на 31 октября. Кроме того, для оплаты консульского сбора нужна иностранная банковская карта, тогда как в Ереване, например, до недавнего времени это можно было сделать и российской.

Ранее мы писали, что с 1 октября при оформлении неиммиграционной визы в США в дополнение к основному консульскому сбору 185 долларов будут взимать еще 250 долларов. Общий платеж по действующему валютному курсу составит для желающих съездить в Америку около 35 тыс. руб.