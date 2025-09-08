Россиян на греческих курортах стало в 20 раз меньше, чем 6 лет назад

Как стало известно порталу «ТурДом», в греческой сети Aldemar, в которую несколько лет назад входило 6 гостиниц, на сегодня осталась только одна – Aldemar Olympian Village 5* на Пелопоннесе. В прошлом году был продан последний из трех принадлежавших сети отелей на Крите, еще два – в 2021-м. А ранее компания нашла покупателя двум своим гостиницам на Родосе.

У наших источников на туррынке Греции разные версии по поводу того, что побудило Aldemar оптимизировать активы. Один из специалистов напоминает: компания была сильно ориентирована на российский рынок, гости из нашей страны давали едва ли не половину загрузки отелей. Но сначала в связи с пандемией, а потом и в 2022 году турпоток из РФ обрушился на фоне прекращения прямого авиасообщения с Европой. Возможно, потеря большей части клиентуры из России и сказалась на решении владельцев. Другие наши собеседники – представители турбизнеса Греции считают такую версию маловероятной. Они напоминают, что отели на Родосе были проданы еще в 2018 году, когда турпоток из России был на пике. Две гостиницы на Крите реализованы до 2022 года. Не исключено, что компания получила выгодные предложения от покупателей и решила монетизировать свои активы, а вырученные деньги вложить в новые проекты.

Такое же объяснение порталу «ТурДом» дали и в самом Aldemar: «Продажа критских отелей связана с изменением стратегического фокуса компании – концентрации инвестиций и ресурсов на Пелопоннесе. Мы уже получили все необходимые разрешения для реализации там двух новых гостиничных проектов, а также крупной жилой инициативы».

Греческие компании, активно работавшие с Россией, сохраняют надежду на возвращение наших туристов. Несмотря на отсутствие прямых рейсов между РФ и Европой, долгими сроками выдачи и удорожанием шенгенских виз, у всех популярных сетей отелей Греции по-прежнему открыты представительства в России.

Положительной тенденцией стал тот факт, что в Грецию сейчас едут почти исключительно обеспеченные туристы. Это дает высокий средний чек и прибыль от продажи дополнительных услуг в гостиницах. «Одни только авиабилеты обходятся от 70–80 тыс. руб. на человека. Туристы, готовые платить такие суммы за перелет, как правило, выбирают дорогие отели высокого уровня», – говорит гендиректор Ambotis Виталий Стаматов.

Сейчас туристы из РФ отправляются в Грецию стыковочными рейсами через Стамбул, Ереван, Тбилиси, Баку. В Салоники востребован перелет через Белград. До островов добираются паромами из Бодрума, совмещая отдых на Эгейском побережье Турции и в Греции. Кроме того, через греческие порты проходят популярные у россиян круизные маршруты по Средиземному морю.

Как рассказал руководитель TEZ Tour Греция Димитрис Харитидис, по итогам года в стране ожидают 40 тыс. туристов из России – на 15 тыс. больше, чем в 2024-м. Это данные Банка Греции. У греческого консульства более скромная статистика выдачи виз, но многие прибывают по итальянским, испанским, французским шенгенам.

По словам наших собеседников, во многих отелях на популярных курортах Греции по-прежнему работают русскоговорящие сотрудники, в ресторанах есть меню на русском языке. Несмотря на то что в высокий сезон за счет европейской клиентуры загрузка популярных гостиниц достигает 85–90%, отельеры заинтересованы в туристах из России. «Все на “низком старте”, ждут лучших времен и готовы принимать гостей из РФ в большем количестве», – сказал корреспонденту «ТурДома» руководитель одной из принимающих компаний.

Ранее мы писали, что конкурсный управляющий активно работавшего по Греции и обанкротившегося 4 года назад туроператора «Музенидис Трэвел» настаивает на заведении уголовного дела в отношении руководства этой компании.