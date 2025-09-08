Российские туристы пережили сорокаградусную жару и отмену рейса в Шарм-эш-Шейхе

История семьи из Омска началась с соблазнительного предложения о горящей путевке в Шарм-эш-Шейх, которое обернулось чередой непредвиденных испытаний. Выбрав максимально экономичный маршрут, они добрались поездом до Астаны, где сразу столкнулись с первой проблемой — отсутствием камер хранения на вокзале. Потому им пришлось таскать багаж с собой.

По прилете в Египет их встретила изнуряющая жара под 40 градусов и контраст между ухоженными туристическими зонами и заброшенными районами города. К тому же, оформив бюджетную визу Sinai Only, они ограничили себя территорией Синайского полуострова, что исключило возможность посмотреть другие достопримечательности страны.

Несмотря на первоначальные трудности, отель превзошел ожидания — персонал оперативно решал мелкие неполадки, а пляжный отдых оставил приятные впечатления.

Необычным открытием стало большое количество местных отдыхающих, что в итоге создало особую атмосферу: дети находили друзей с помощью онлайн-переводчика, а египтяне проявляли искреннее дружелюбие к российским гостям.

Апогеем путешествия стала морская прогулка на яхте с прозрачным дном, подарившая незабываемые виды коралловых рифов Красного моря.

Самым серьезным испытанием стала внезапная отмена обратного рейса, вынудившая семью за собственный счет приобретать новые билеты и продлевать проживание в отеле на четыре дня. Этот непредвиденный расход существенно превысил первоначальную стоимость путевки и стал главным финансовым уроком поездки.

Несмотря на все сложности, семья вернулась домой с уникальным опытом и пониманием, что даже самый тщательно спланированный отпуск может преподносить сюрпризы.