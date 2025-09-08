Что нужно знать туристу перед поездкой в Китай

После отмены визового режима Китай стал доступнее для российских туристов, однако путешествие в Поднебесную может преподнести немало сюрпризов. О том, почему без мобильных приложений в Китае нельзя даже кофе купить, как избежать обмана в такси и почему паспорт нужно носить с собой постоянно, рассказала гид из Пекина Алина Смокотина.

Без приложений – никуда

Подавляющее большинство расчетов в Китае происходит через мобильные приложения, и во многих кафе, магазинах и даже на рынках продавцы могут вежливо отказать в приеме наличных. Основными платежными системами являются Alipay и WeChat Pay, без которых совершение покупок становится практически невозможным.

«Например, в Пекине работает лучшая сеть кофеен, где варят потрясающий дешевый кофе по цене 12–15 (140–172 рублей), максимум 20 юаней (230 рублей). По всем параметрам он обходит «Старбакс». Но проблема в том, что заказ там можно сделать только через приложение, как и расплатиться», – сообщила Смокотина в интервью «МК.RU».

Для поездок на такси в Китае обязательно нужно установить приложение DiDi. Без него туристы рискуют столкнуться с мошенничеством.

«У меня был горький опыт с туристами, которые проигнорировали рекомендации. Сели в такси, вроде нормально ехали по счетчику. Добрались до конечной точки, и вдруг сумма на счетчике подпрыгнула на несколько сотен юаней», – поделилась гид.

Сервис такси через DiDi значительно безопаснее и дешевле:

Поездка по городу: 230–350 рублей (20–30 юаней)

В отдаленные районы: 700–920 рублей (60–80 юаней)

Из Пекина до Великой Китайской стены: 1720–2300 рублей (150–200 юаней)

Для экономии лучше пользоваться общественным транспортом, где принимают наличные. Поездка в метро обойдется в 23–92 рубля (2–8 юаней) в зависимости от расстояния, на автобусе и трамвае – 23 рубля (2 юаня).

Кроме того, в Китае заблокированы популярные у россиян мессенджеры и социальные сети: без VPN невозможно пользоваться ни WhatsApp, ни Telegram, ни другими зарубежными сервисами.

На экскурсии – с паспортом

Как подчеркнула Алина Смокотина, в Китае туристам необходимо всегда иметь при себе оригинал паспорта. Это требование связано не с частыми проверками на улицах, а с правилами посещения достопримечательностей – во многие музеи, храмы и исторические объекты вас просто не пустят без документа.

Стоимость посещения основных достопримечательностей варьируется в зависимости от сезона. Например, входной билет на Великую Китайскую стену составляет около 2300 рублей (200 юаней). Посещение Запретного города обойдется в 460 рублей (40 юаней) в низкий сезон и около 700 рублей (60 юаней) в пиковый период. Стоимость визита в Летний дворец сопоставима с Запретным городом, а вход в Храм Неба стоит примерно 460 рублей (40 юаней).

Особенности поведения

Отдельного внимания заслуживают культурные особенности. Китайцы могут говорить громче, чем привыкли россияне, активно жестикулировать и нарушать личное пространство. Это не проявление грубости, а часть местной коммуникативной культуры.

«Еще китайцы громко едят. У них в культуре заложено, когда они пьют суп или что-то жидкое, то прихлебывают. Это нормально и относится к подобным вещам следует позитивно. Удивляться и возмущаться не стоит», – отметила гид.

Серьезной проблемой для российских туристов становится языковой барьер. Большинство китайцев, особенно в недорогих заведениях, не говорят даже на базовом английском. Однако местные жители неизменно проявляют терпение и готовность помочь: используют переводчики на смартфонах, жесты или привлекают более образованных коллег.

Безопасность

По словам Смокотиной, Китай – одна из самых безопасных стран для путешественников. Местные жители и гиды часто оставляют вещи без присмотра в общественных местах: кладут телефоны на столики в кафе, носят сумки открытыми. Это связано с повсеместным видеонаблюдением и строгими законами, что практически исключает карманные кражи.

«Тут не как в Европе, где приходится вцепляться в сумку или вшивать кармашек для хранения купюр. Я давно не слышала историй, чтобы в Китае кого-то обокрали. Кругом ведь камеры. Также тут не отправляют номер такси знакомым, чтобы вас отслеживали по геолокации в случае неприятностей», – рассказала она.

Гид добавила, что единственный риск для туристов – завышенные цены на рынках и в туристических местах. Местные продавцы могут значительно завышать стоимость товаров для иностранцев, поэтому важно торговаться и проверять цены заранее.