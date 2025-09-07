Почему стыковать перелеты разными авиакомпаниями рискованно

История туристки, которая не попала на свой рейс из Еревана в Афины из-за того, что ей не досталось места на забронированном перелете из Москвы в столицу Армении, вызвала бурное обсуждение в тг-канале «Крыша ТурДома». Пост по теме собрал более 100 комментариев.

Россиянка купила два отдельных билета. Один – «Уральскими авиалиниями» в Ереван, второй – иностранной авиакомпанией из Еревана в Грецию. Перед вылетом российский перевозчик заменил самолет на менее вместительный. Места на борту достались тем, кто регистрировался онлайн. Остальным предложили отправиться в Ереван на следующий день или получить возврат денег. В любом случае на рейс из Армении в Грецию туристка уже не попадала.

Одни наши подписчики полагают, что у пассажира есть все основания настаивать на компенсации от «Уральских» за сорвавшийся перелет по второй части маршрута. Другие считают, что это ни к чему не приведет – российская авиакомпания отвечает только за забронированный у нее рейс до Еревана. Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, требовать от перевозчика компенсации «прочих убытков» – пропавших авиабилетов, потерянного времени отдыха и т. п. – придется через суд. Прецеденты решений в пользу пассажиров по подобным ситуациям, связанным с овербукингом, есть, но предугадать исход дела сложно – у авиакомпании тоже могут быть веские аргументы для защиты.

По словам председателя правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрия Горина, российские авиакомпании сейчас не входят в международные альянсы, поэтому код-шеринг не используется. Оформить одним бланком авиабилет за границу с пересадкой в иностранном аэропорту, если одну часть маршрута выполняет отечественный перевозчик, а другую зарубежный, невозможно. Некоторые агрегаторы предлагают «виртуальный интерлайн», но по сути это два отдельных билета, по такому перелету авиакомпании не несут ответственности друг за друга. Поэтому туристам можно порекомендовать закладывать как можно больше времени на стыковку в заграничном аэропорту или же выбирать рейсы, оба «плеча» которых выполняет один и тот же иностранный перевозчик. В этом случае он будет отвечать за доставку пассажира в конечную точку назначения и при задержке вылета на первой части маршрута должен обеспечить альтернативу.

Что касается направления Москва - Афины, то слетать в начале сентября, например, авиакомпанией Air Arabia с пересадкой в Шардже можно за 35 тыс. руб. в одну сторону, а перевозчиком Sky Express со стыковкой в Стамбуле - за 33 тыс. руб.