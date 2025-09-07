США, как сообщает Госдепартамент, обновили правила для заявителей на неиммиграционные визы, записывающихся на собеседование.

Заявители на неиммиграционные визы США (NIV) теперь должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране своего гражданства или постоянного проживания. Ранее пройти собеседование и подать на визу такого типа можно было в любой стране.

Для России городами, где можно подать такое заявление, названы Варшава и Астана, так как США не проводят в РФ регулярные иммиграционно-визовые операции.

То же самое касается еще 16 государств, в том числе Белоруссии (ее гражданам необходимо обращаться в американские посольства в Вильнюсе и Варшаве) и Украины (Варшава и Краков).