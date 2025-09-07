Бразилия установила рекорд по въездному туризму

За январь–август 2025 года Бразилию посетили 6,52 млн иностранных туристов. Это на 46,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года и является рекордным для страны показателем. Об этом сообщается на официальном сайте министерства туризма Бразилии.

Согласно данным Всемирной туристской организации, за восемь месяцев 2025 года страна превзошла годовые показатели соседних государств – Чили, Уругвая и Перу. На сегодняшний день Бразилия выполнила 94,6 процента от целевого значения в 6,9 млн туристов, установленного национальным планом развития на 2024-2027 годы.

Министр туризма страны Селсу Сабино отметил, что этот результат отражает статус Бразилии как ведущего туристического направления в мире.

«Бразилия сейчас более открыта и связана с миром, чем когда-либо прежде. Эти цифры показывают, что наши усилия по развитию и продвижению туризма приносят конкретные результаты. Мы не только достигаем, но и превосходим наши цели, выводя Бразилию на уровень мирового туристического гиганта», – добавил он.

Основной приток туристов в Бразилию формируют путешественники из стран Латинской Америки. Чаще всего их маршруты начинаются с Сан-Паулу (свыше 1,8 млн туристов), Рио-де-Жанейро (1,4 млн) и Риу-Гранди-ду-Сул (более 1,2 млн).

Власти считают, что результат удалось достичь благодаря расширению авиасообщения, диверсификации туристических продуктов и активному продвижению страны на международной арене.