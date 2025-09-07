Турецкие лоукостеры обязали бесплатно давать воду на рейсах

В Турции обязали авиакомпании-лоукостеры бесплатно предоставлять воду пассажирам. Нововведение анонсировал министр транспорта и инфраструктуры страны, правда не уточнив, когда начнет действовать правило.

По инструкции Главного управления гражданской авиации все находящиеся на борту должны получить во время полета не менее 200 мл питьевой воды независимо от продолжительности рейса.

Турецкий министр отметил, что это сделано ради здоровья и комфорта пассажиров – во время перелетов, особенно при недостаточной вентиляции салона, обезвоживание может представлять опасность:

«Появляются головные боли, некоторым даже требуется медицинская помощь».

В соцсетях подобную заботу назвали запоздалой реакцией на многолетнюю критику об отсутствии бесплатной воды и высокой стоимости напитков у бюджетных авиаперевозчиков. Обычно у лоукостеров на международных рейсах бутылка воды стоит 3 евро (286 руб.), на внутренних маршрутах – в 3 раза меньше.

Некоторые иронизируют в соцсетях: «Какая щедрость – предложить стакан воды», другие рады, что не придется заботиться о ее покупке. При этом высказывают и недоумение, почему в аэропортах воду продают по завышенным ценам, а авиакомпаниям предлагают раздавать ее бесплатно: «кто хочет – должен платить», а вот стоимость предложили устанавливать адекватную.

Ранее TourDom.ru писал, что новый министр транспорта РФ Андрей Никитин пообещал разобраться с ценами на воду в аэропортах после публикаций в телеграм-каналах о стоимости воды в Домодедово по 300 руб.