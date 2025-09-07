Чем интересна для российских туристов африканская Танзания

Танзания ждет российских туристов. После пандемии поток путешественников в эту страну сильно сократился. Как вернуть интерес отдыхающих, обсуждали на форуме туроператоров в Дар-эс-Саламе, передает корреспондент телеканала «МИР 24 Алена Касаткина.

Танзания сердце Африки, и хотя это другой континент со своими обычаями и совершенно иной культурой, нам здесь многое знакомо еще из детских мультфильмов. А еще именно здесь находится колыбель человечества. Согласно многим исследованиям, именно отсюда вышли наши далекие предки. Так что, получается, в этом путешествии мы возвращаемся домой.

В 2020 году Танзанию посетили порядка 50 тысяч российских туристов. Но уже через год, с началом пандемии коронавируса, эта цифра снизилась в пять раз. Сейчас высокие показатели популярности у россиян так и не восстановились. Хотя инфраструктура готова.

«Танзания страна очень большая. Может принять сколько угодно гостей. Но если реально смотреть на вещи, я не думаю, что 100 тысяч это ближайшая перспектива. Но если российский турист поедет массово, то и инфраструктура будет улучшаться.

В танзанийском городе Дар-эс-Салам состоялся форум между местными и российскими туроператорами. Участие в нем приняли представители российской дипмиссии, а также главы министерств и ведомств Танзании.

«Туристический сектор это важнейшее направление нашей национальной экономики. С Россией нас связывают тесные экономические и дипломатические отношения. У нас яркий национальный колорит, который открыт для туризма. Сегодня мы обсуждаем перспективы развития туризма россиян в Танзании, и мы очень ждем гостей из России, которые приедут в нашу страну на отдых.

Танзания представляет несколько видов отдыха. Один из самых популярных сафари, наблюдение за животными в естественной среде их обитания. Мы проехали три национальных парка, и впервые нам удалось увидеть льва так близко. Он лежит прямо под кустом, скрываясь от полуденного зноя. Совершенно не боится людей, не боится машин. Всем своим видом как будто говорит: «Добро пожаловать в Танзанию, друзья.

А еще Танзания белоснежные пляжи на островах, уникальная местная культура и теплые воды индийского океана. Подробности о путешествии нашей съемочной группы по Африке смотрите в эфире телеканала «МИР.