Путешественник сравнил реакцию россиян и американцев на политику

Российский путешественник сравнил реакцию на политику у соотечественников и жителей США. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

Тревел-блогер отметил, что американцы в отличие от россиян больше интересуются внутренней политикой своей страны, чем внешней. Так, в первую очередь их заботит налогообложение, повышение стоимости товаров и иммиграция в отдельных штатах.

«У русского народа во все времена наибольший интерес вызывали вопросы внешней политики, которую в России принято довольно горячо обсуждать», — добавил турист.

По мнению автора публикации, жители Америки плохо разбираются в том, что происходит в мире. Поэтому они готовы ополчиться на любую страну, где могли пострадать их граждане, независимо от ситуации. В пример он приводит агрессию американцев по отношению к России из-за случайной кончины их соотечественника в Киеве.

«Из-за одного не самого умного представителя США, а как иначе назвать человека, отправляющегося в страну, которая находится в состоянии войны, ради сексуальных утех, американское население считает нужным наказать, причем весьма жестоким образом, большое количество ни в чем не повинных людей, просто за их принадлежность к России. Очень странная логика, честное слово», — подчеркнул путешественник.

Ранее этот блогер побывал в Гондурасе и узнал, как местные жители относятся к приезжим. Он отметил, что в этой латиноамериканской стране «никто русофобских лозунгов не орет».